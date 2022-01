Rendkívüli üléssel kezdte az évet a megyei közgyűlés. Mindössze négy témát tűztek napirendre pénteken. Mint elhangzott, elkezdődött az úgynevezett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, amelyben határidős pályázatokról kellett döntenie a grémiumnak, ezért ültek össze. Mindkét pályázatot meg is szavazta a testület.

Képzésekkel segítenének

Egy majdnem 7,5 milliárdos foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködésről szóló pályázat beadásához nyomták meg az igen gombot a képviselők, ami az úgynevezett foglalkoztatási paktumok folytatását jelenti a megyében. Az előző hét éves uniós támogatási ciklushoz képest annyi változtatással, hogy a megyei foglalkoztatási programba bekerül Nyíregyháza foglalkoztatásának javítása is.

Mint azt Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a sajtó érdeklődésére elmondta, egy egységes megyei foglalkoztatási programról van szó, amelyben munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, képzésekkel szeretnék növelni a megye foglalkoztatottságát.

– Olyan célcsoportokat kell elérnünk, akik nem szerepelnek a munkaügyi nyilvántartásokban sem, és már elmúltak 30 évesek. Nagyon nehéz munkájuk lesz a foglalkoztatási paktumirodáknak, valamint a kormányhivatal munkaügyi főosztályának, ugyanis fel kell kutatniuk és meg kell szólítaniuk a munkaerő-piacról valamilyen oknál fogva kiszorult embereket. A korábbi évekhez hasonlóan a programba szeretnénk bevonni a gazdasági szervezeteket is.

Ha a cégek, vállalkozások vállalják a munkahelykeresők képzését, később a tovább foglalkoztatásukat, a partnerség fejében egy ideig a pályázat finanszírozza az ezzel járó költségeik egy jelentős részét. Ebben a megyében lépni kell, mert hosszú ideje egyszerre van jelen, főként a szakképzetlenségből adódó munkanélküliség, és a munkaerőhiány. Ez utóbbi komoly gátja bizonyos ágazatok fejlődésének, valamint új befektetők letelepedésének – fűzte hozzá a megyei közgyűlés elnöke.

Megújul a megyeháza

A megyeháza Nyíregyháza ikonikus épülete, az önkormányzat örömmel fogadta, hogy állami forrásból már az idén elkezdődhet a műemlék felújítása. A költségekhez szükséges pályázat elkészült, ez volt a másik fontos előterjesztés a képviselők asztalán.

A támogatásból a tetőszerkezet korszerűsítésével kezdődhet el az idén nyáron a munka, amit energetikai korszerűsítés követhet. Néhány évvel ezelőtt az épületben kicserélték a nyílászárókat, a díszterem ablakai akkor kimaradtak, most sorra kerülnének azok is, illetve a födém szigetelése.

A megyeháza felújítására 750 millió forintot terveztek. Igaz, a fejlesztések, beruházások költségnövekménye pénteken is szóba került, ugyanis az építőiparban folyamatos az anyagárak emelkedése, ami miatt többmilliós vagy több tízmilliós költségnövekményt kell biztosítani egy-egy építkezés befejezéséhez.

A testület végül külön-külön szavazott a közgyűlés három alelnökének illetményéről és költségtérítésének emeléséről, amelyet az idén januártól érvénybe lépő polgármesteri fizetésekhez igazítottak.

A közgyűlésen elhangzott az is, a helyi önkormányzati testületek jogállásáról szóló törvény alapján a közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatot kell tenniük ebben az évben is, január 31-éig.