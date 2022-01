1982. január 24., vasárnap

Hivatásszerű hörcsögvadászat Szabolcsban

A hörcsög éppúgy arat, mint az ember. Elcsépeli, begyűjti, raktározza a búzát, gabonát és nem is kis mennyiségben. De a hörcsögnek haszna is van: bundája értékes prém. Ezért is vannak, akik hivatásszerűen hörcsögre vadásznak. Szabolcs-Szatmárban évente 80-100 ezer hörcsögöt fognak meg. A lenyúzott, nyers bőr összértéke 2,5-3 millió forint.

A hörcsögfogás ősi mesterség, nagy szakértői vannak ma is a megyében, van, aki szívesen adja közre tudását. "Ismerni kell a határt. Tudni azt, merre tanyáznak a hörcsögök. Ha ez megvan, az ember elhelyezi lyukaknál a csapdákat, félrevonul. Vár türelmesen, iszogatja a pálinkát, harap egy kis szalonnát. Aztán hallja az ember, csapódnak a csapdák. Ha már sok a befogott hörcsög, kezdődik a nyúzás."

1992. január 24., péntek

Megharmadolta a demecseri tanulóifjúságot valamilyen járványszerű betegség

Január 20-án reggelre szinte megharmadolta a demecseri tanulóifjúságot valamilyen járványszerű betegség. A megyei tisztiorvos kedden arról tájékoztatta lapunkat, hogy Demecserben influenzás megbetegedésekre utaló tünetekkel keresték fel iskolás korú gyerekek a körzeti orvosukat.

A 622 tanköteles közül 195 tanulónak üres maradt a helye. Ilyen nagy arányú hiányzás esetén nem sok értelme van a továbbhaladásnak a tananyagban. Több olyan osztály volt, ahol 10 fő alatt maradt a megjelentek létszáma. Az ezt megelőző szombati ügyeleti napon közel 90-en jelentkeztek orvosuknál.

Ezek figyelembevételével az iskolavezetés a hét további napjaira szünetet rendelt el. A tervek szerint január 27-én, hétfőn újra kinyitja kapuit a demecseri általános iskola. Addigra feltehetően az is eldől, hogy influenzajárvány ütötte-e fel valóban a fejét, vagy más okozta a tanítók, tanárok között is terjedő megbetegedést.