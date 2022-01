A képregényrajzolókat szólítja meg a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság új pályázata: olyan alkotásokat várnak, melyek a megyeszékhelyen található nemzeti értékeinket ábrázolják. A felhívásra jelentkezőknek Nyíregyházi kalandok! címmel olyan képregényt kell készíteniük, amely a városban játszódik, és a történetben az alkotók bemutatják a megyeszékhely jellegzetes helyszíneit, épületeit, köztereit, kulturális értékeit.





Postán és elektronikusan is



Pályázni egy idei vagy tavalyi, legfeljebb kétoldalas (A/3-as méretű) képregénnyel lehet, amely készülhet hagyományos grafikai eljárásokkal (papírra ceruzával, tussal, filccel, festékkel stb.), valamint digitális technikával (fotóképregény vagy digitális eszközökkel rajzolt, színezett alkotás). A digitális technikával készült munkákat is kérik kinyomtatni és papíralapon beküldeni – ugyancsak a megadott méretben. A nevezés ingyenes, a papíralapú képregényeket lefotózva vagy beszkennelve, elektronikusan is be kell küldeni.

Az alkotás hátoldalára nyomtatott betűkkel fel kell írni a képregény címét és a készítő nevét. Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal és hozzájáruló nyilatkozattal fogadnak el (az értéktár honlapjáról tölthetők le). A teljes pályázati anyagot március 31-éig postai úton és e-mailben kell eljuttatni a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Igazgatói iroda, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. (a borítékra írják rá: Nyíregyházi kalandok! Nyíregyházi nemzeti értékek képregényben című képregénypályázat) és az [email protected] címekre.





Értékes nyereményekért



Az alkotásokat háromtagú szakmai zsűri bírálja el, az általuk legkiemelkedőbbnek ítélt képregények alkotóit értékes nyereményekkel jutalmazzák.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a bizottság értesíti a pályázókat. A képregényekből kiállítás is nyílik majd.

