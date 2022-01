A magyar kultúra napját annak az évfordulóján ünnepeljük, hogy Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt - a hétvégén pedig azon a településen is megemlékeztek nemzeti imádságunk szerzőjéről, ahol azt megírta, és ahol örök nyugalomra helyezték: Szatmárcsekén. A hagyományokhoz híven a település református templomában istentiszteletre várták az ünneplőket, utána pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei - Tar Dániel, Tamás Attila és Béres Angelika - adtak műsort. Ünnepi beszédében dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője felidézte, hogy Szatmárcsekén korábban a hazai kultúra olyan kiemelkedő képviselői osztották meg gondolataikat, mint a Kossuth-díjas írónő, Jókai Anna, valamint Szabó Dénes – szintén Kossuth-díjas – karnagy.

Neve ragyogni fog

– A kultúra olyan tartalmakban testesül meg, mint a hagyomány, a nyelv, a zene, az eszmék és az értékek, a normák, a szabályok és a szokások. A legtágabban felfogott kultúra jelenti az anyagi kultúrát, amelyben a materiális javak előállítása, fogyasztása és használata tartozik. Jelenti a társadalmi kultúrát, ennek részeként az egyéni és a másokkal kapcsolatos viselkedésmódot, intézményeket. Jelenti a politikai kultúrát, amely a közéletben való részvétel szabály- és viszonyrendszerét tartalmazza, és végül jelenti a szellemi kultúrát, amely gondolatokban, eszmékben létrehozott művekben jelenik meg – mondta el ünnepi köszöntőjében a politikus.

– Kölcseyt még életében foglalkoztatta a gondolat, hogy halála után vajon mennyien fognak emlékezni rá – fűzte hozzá dr. Tilki Attila. – Amikor a Parainesist írja, az utókor hálájára nem számít, érzéseit így fogalmazza meg: "Nemsokára e nép emberei közül senki nem lesz, ki rólam emlékezzék". A nemzet azonban tudja és érzi a nagy férfiú történelmi jelentőségét, és néhány héttel elhunyta után Szatmár megye közgyűlése elhatározza Kölcsey arcképének megfestését a megyeháza tanácskozó terme számára. A határozatban azt írták: "Tudjuk, hogy Kölcsey neve századok múltán is ragyogni fog, és emlékezetét maga az örökkévalóság mindenkoron őrizni fogja".

Jövőre bicentenárium

A templomi megemlékezés után az ünneplők átsétáltak a kopjafás temetőbe, ahol elhelyezték koszorúikat Kölcsey Ferenc síremlékén. Mivel jövőre lesz 200 éve, hogy a költő megírta a nemzeti imádságot, Szatmárcseke és a környező települések polgármesterei, képviselői és a történelmi egyházak tagjai – több mint ötvenen – aláírtak egy dokumentumot, amelyben mindannyian azt szorgalmazzák, hogy 2023 legyen a Himnusz éve.

– Szeretnénk méltóképpen megünnepelni azt, hogy 200 éves a Himnuszunk, ehhez pedig időben el kell kezdenünk a készülődést, ezért gyűjtöttük össze már most az aláírásokat – nyilatkozta lapunknak Csoma Zoltán, Szatmárcseke polgármestere. – Szatmárcseke teljesen összefonódott Kölcseyvel. A csónak alakú kopjafás temetőnkben nyugszik, amire már önmagában is büszkék vagyunk. A mai napig több külső földterületünk őrzi a nevét, például Kölcsey erdeje, és ez is mutatja, hogy milyen mélyen beleszövődött az emberek emlékezetébe. Azonban nemcsak nálunk, hanem a környező településeken is. Többek között itt van velünk szemben, a Tisza túloldalán Badaló: ez község, bár ma már Ukrajnához tartozik, a legközelebbi szomszédos településünk, és nekik is nagyon fontos Kölcsey emlékezete. Ez nagyon fontos, hogy hiszen így együtt tudjuk igazán megélni a magyarságunkat. A Himnusz az, ami igazán összeköti a nemzetet, és nem áll meg az országhatároknál. Mindegy, hogy hol vagyunk a világban, ha egy magyar ember meghallja a Himnuszt, megdobban a szíve - mint ahogyan nekünk is, itt Szatmárcsekén. Sőt, nekünk talán egy kicsit nagyobbat is dobban, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy Kölcsey itt írta, mert az alkotáshoz kellett a csekei miliő és a csekei emberek is.