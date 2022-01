– Ez egy kedves hagyomány, és elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben is meghozta a szerencsét a látogatás. Mindenkit köszönet illet, aki bármit is tett azért, hogy 2021-ben előrelépjen Nyíregyháza – jegyezte meg a megyeszékhely polgármestere. Dr. Kovács Ferenc hozzátette: – A város működése a pandémia idején is zavartalan, és a fejlesztésekkel továbbra is fejlődési pályán van a város. A közlekedés a fókuszban marad, tavasszal kezdődhet az újabb csomóponti átalakítás a Hímes, a Vasvári és a Stadion utcánál. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Széchenyi, a Szarvas és a Szent István utcák felújítását illetően. Reményeink szerint az idén tovább gyarapodunk, ehhez minden feltétel adott.