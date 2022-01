A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hétfőn azt közölte, hogy Sajószentpéteren és Kazincbarcikán még mindig veszélyes a levegőminőség, Putnokon egészségtelen, Miskolcon, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban pedig kifogásolt a magas szállópor-koncentráció miatt.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen, veszélyes. Az NNK korábban arra figyelmeztetett, hogy veszélyes levegőminőség esetén a gyermekek, a várandósok, az idősek, a krónikus légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségben szenvedők kerüljék a szabadban tartózkodást.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fűtési szezonban "gyakran alakul ki olyan meteorológiai helyzet, amely során a légszennyezők a földfelszínhez közeli légrétegben megrekednek, így ilyenkor koncentrációjuk gyorsan emelkedhet". Ez a jelenség leginkább a völgyekben elhelyezkedő települések levegőminőségének alakulásában figyelhető meg, ahol a kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedés mellett a helytelen fűtési módok (például nedves és kezelt fa, szénfajták, műanyag égetése) gyakori alkalmazása is ront a helyzeten - hangsúlyozták.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat légszennyezettségi előrejelzésében azt írta: hétfőtől változékonyabbra fordul az időjárás, gyakori frontátvonulások mellett megnövekszik a "csapadékhajlam", valamint a délnyugati irányú szelet is nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések. Így várhatóan északkeleten is javulni kezd a levegőminőség. A folytatásban egy markáns hidegfront érkezése valószínű, melynek hatására országszerte várható csapadék, illetve a szél is viharossá fokozódik, így kiváló levegőminőség várható - tették hozzá.