Az apróvad vadászatában december 31-e olyan kőbevésett dátum, ami véget vet a mezei nyúl vadászatának. A vadásztársaságok általában szilveszter előtt egy nappal véget is vetnek a nyulak „hajtásának”.



Kímélő vadászatot folytatnak



Szükség is van erre, hiszen az anyanyulak ekkor már vemhesek is lehetnek, azt pedig lőtávolságból megállapítani, hogy milyen nemű cikázik a vadász előtt, képtelenség. A nyírgyulaji Fagyöngy Vadásztársaság évek óta kímélő vadászatot folytat, azaz csak annyit ejt el, amennyi a kompetenciához szükséges.



– Ugyanez vonatkozik a fácánkakas vadászatára is – mondta Kecskés Gábor vadászmester –, hiszen mi nem nevelünk volierben fácánt, csak a természetben nevelkedett madarakat ejtjük el. Mi a vadászat végén mindig örülünk, hogy vadgazdálkodásunk sikeres, mert minden vadásztárs, vendégvadász visz a tarisznyájában haza nyulat vagy fácánt, vagy mind a kettőt. Most tíz mezei nyúlnak és a 15 fácánnak adtuk meg a végtisztességet a terítéknél.



A víztározó jelentősége



A tiszakóródi határban a Halványhát Vadásztársaság is befejezte az apróvad vadászatát december végén. A volt folyómedrek a nádas, zsombékos növénytársulásaikkal igazi életteret jelentenek a mezei nyúlnak és a fácánnak. Ne szépítsük, még a rókának is.



Horváth Árpád vadászmester a teríték mellett jelentette be, hogy ezzel a vadászattal véget is ért az apróvadas szezon. Ezután csak tollas és szőrmés ragadozókra, kártevőkre emelik sörétes fegyvereiket. Összességében a természet adta apróvad vadászatát sikeresnek minősítette, még akkor is, ha a Tisza–Túr-víztározó egy kissé átszabta a tájat. Ennek ellenére úgy gondolják a vadászok, hogy a jövő szempontjából a víznek nagy lesz az értéke, amit hasznosítani tudnak majd az apróvad-gazdálkodásban is.