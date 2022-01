Ibrány járási központ. Annak idején a polgármesteri hivatal épületét ajánlotta fel az Ibrányi Járási Hivatal székhelyéül az önkormányzat, ezt a gesztust kedden is megköszönte a kormánymegbízott, s hozzátette: folyamatosan figyelnek a kormányhivatali dolgozók munkavégzésének körülményeire, valamint arra, hogy ügyfélbarát módon, a lakosság számára helyben elérhetővé tegyék különböző szolgáltatásaikat. A foglalkoztatási osztályon az ibrányi térség 8 településéről fogadják az ügyfeleket, tavaly ötezren fordultak meg az irodán, amely keddtől az új helyszínen, a Liliom utca 2. szám alatt tart nyitva.



Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, Ibrány 2013-tól járási központ, azóta dinamikusan fejlődik, és megérett a térségi központi szerepre. Felidézte azt is, hogy mekkora munkába és erőfeszítésbe került a 24 ezer főt számláló járásban 7-8 százalékra csökkenteni a munkanélküliségi mutatókat, mint mondta, van még mit tenni ezen a területen, de minden egyes fejlesztés és beruházás, ami ide érkezik, hozzájárul a foglalkoztatás javításához.

– A vasiparban, az élelmiszeriparban, az építőiparban és a szolgáltatások terén is erősek az itt működő vállalkozások. Minden feltétel adott, hogy az új pályázati ciklusban, új lehetőségek biztosítsák a térség további fejlődését. Az előző évekből ki lehet emelni a szociális városrehabilitációt, a belterületi utak rekonstrukcióját, és új polgármesteri hivatal is épült a városban. Ahol fejlődés van, ott munka van. Ahol munka van, ott bérből élnek meg az emberek – zárta gondolatait az országgyűlési képviselő.



Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere házigazdaként köszöntötte a foglalkoztatási osztály munkatársait. Mint megtudtuk, a Liliom utcai épületbe ideiglenesen költöztek be, mert az úgynevezett Zöld város kialakítása Ibrányban projektnek köszönhetően a hivatal munkaügyi kirendeltsége is tágas, komfortos helyre költözhet majd. A polgármester megragadta az alkalmat és szólt az elmúlt évek több sikeres pályázatáról is, amit az önkormányzat adott be és kezelt. Ezek révén utak újulhattak meg, valamint a város csapadékvíz-elvezető rendszere korszerűsödött.



A foglalkoztatási osztályt a történelmi egyházak képviselői is megáldották, az ünnepség végére a nemzetiszínű szalag átvágása maradt.



KO