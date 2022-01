Azon agyalsz, hogy miért is kell több oltás? Miért is szükséges? Miért vagy dühös és érthetetlen, hogy egyre több oltást kérnek? Tudd! Ez a betegség előbb vagy utóbb, de mindenkit utolér. Mi is történik? A tüdődet támadja. Úgy gondolod, hogy te erős immunrendszerrel rendelkezel és túl fogod élni, mert neked semmi bajod nem eshet? Hát elmondom neked, nagyot tévedsz! Én is tévedtem. Egy napon múlt az életem. Hittem-e, bíztam-e az oltás védelmében? Sajnálatos módon nem! Mára már tudom, tapasztaltam: az oltás életet ment! Nem nyújt teljes védelmet, el fogod kapni a fertőzést, ez nem kérdés! De! Életben maradsz, leszel az az egy a hat közül, akit le tudnak venni a gépről, élve! Sajnos, hat emberből egy! Én ott voltam, átéltem, láttam... Küzdenek az életedért, ember feletti erővel! Gyógyszerek tömkelegét kapod, infúziókat, szteroidokat, vitaminokat, légzéskönnyítőt, hogy élj, túlélj! Önmagadért, a családodért! Nekem sikerült 13 nap után. Itt vagyok, azokkal, akik az életemet jelentik: a gyermekeim, a férjem és a két csodálatos unokám társaságában! Csoda. Egyetlen napon múlt! Köszönet mindenért a nyíregyházi kórház összes kezelőorvosának, az angyali nővéreknek, s nem utolsósorban barátnőmnek, Resán Krisztinának!

- Jasku Mónika -