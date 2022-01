Milyen az élet a Szivárványban? Sokszínű, s ebben benne van az otthonosság melegsége is. Tavaly áprilisban költöztem be a nyíregyházi református egyház fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Otthonba. Kíváncsi voltam a lakókra, a nővérekre, a dolgozókra, akik a konyhán tevékenykednek, a karbantartókra, na és a vezetőségre. Ebben a pandémiás időszakban van istentisztelet, mise minden felekezet számára. Büfé, fodrász, manikűr, pedikűr, orvos, pszichiáter, pszichológus áll a rendelkezésünkre. Segítenek szebbé, tartalmasabbá tenni életünket. Ősszel őszi mulatságot, mustkóstolást, manuális foglalkozást rendeztek. Amikor eljött az advent ideje, és kintről nem jöhettek be az ovisok, az iskolások kis műsorral kedveskedni, a dolgozók – munkájuk mellett –, maguk állították össze a megemlékezést, dallal, verssel színesítve. Előtte a Mikulás is megérkezett a manóval és a krampusszal, s a puttonyából csomagot varázsolt elő. Igaz, nem lehettünk együtt, így emeletenként járták végig a folyosókat, betérve a fekvő társainkhoz is. Karácsonyi műsort hallhattunk, amely szívhez szóló, lelket melegítő előadás volt. Ráadásul gyönyörű táskában a Jézuska ajándékot hozott mindenkinek. Szilveszterkor verssel, kölyökpezsgővel búcsúztattuk az óévet. Két lakó szintetizátoron, citerán húzta a nótákat, dalokat, keringőket. Voltak, akik táncra is perdültek. Az igazgató úr mindenkinek könnyebb 2022-es évet kívánt. Köszönjük, amit mindennap tesznek értünk!

- A P/II E/2 lakója -