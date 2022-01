A magyar rock életében mindig örök vita volt, vajon vidékről lehet-e országos ismertséget elérni. A miskolci Edda, a szombathelyi Lord, a debreceni Tankcsapda példája azt mutatja, hogy lehet. Csakhogy a mi esetünkben az 1970-es és 1980-as évekről van szó, s egy olyan kis településről, mint Nyírbogdány.

Aki abban az időben érvényesülni akart, a zenekarával Budapestre költözött, s igyekezett bejutni az egyetlen hanglemezgyártó céghez. Történetünk főszereplőjének, Boros Ferencnek és együttesének végül ez nem sikerült. Bár eljutottak a lehetőség kapujáig, de közbeszóltak a rock éber őrei.

Saját szerzemények is

Ferenc szülei aggódva figyelték az 1960-as évek közepén-végén általános iskolás fiukat, akit leginkább a regények, versek, művészetek érdekeltek, azon belül is az új és szokatlan hangokat megütő beatzene. „Érettségizz le, szerezz egy szakmát, majd utána zenélhetsz!” – mondták a szülők. Így is történt. Felvették a nyíregyházi Kossuth Lajos műszaki középiskolába, ahol már élénk beatzenei élet folyt, az iskolának volt saját zenekara is. Ferenc tagja lett az irodalmi színpadnak és az énekkarnak, a kórussal 1969 tavaszán eljutott a Sárospataki Diáknapokra.

Az ott szerzett zenei tapasztalatokkal és az iskola zenészeit figyelve fejlesztette tudását, amit hamarosan kamatoztatni is tudott, ugyanis lakóhelyén, Nyírbogdányban már 1968 őszén megkezdődött egy zenekar, a Femina szervezése, s ebből hősünk sem maradhatott ki. Igaz, a szülők megígértették vele, hogy csak külsősként vesz részt a munkában, de így is részese lehetett a helyi rocktörténelemnek. Ferenc feladata az első fellépések segítése volt helyben és a környéken.

A Femina együttes fotója a Kelet-Magyarország 1986. november 15-én megjelent cikkében. Középen Boros Ferenc | Fotó: KM

Az érettségi után Boros Ferenc teljes erővel vetette bele magát a pop-rock világába. Érkezésével nemcsak egy új hang, hanem a saját szerzemények is megjelentek a repertoárban. Ezek a saját szerzemények egyre több rendezvényen, a megye nagyobb községeiben és kisvárosaiban is felcsendültek.

Kisebb versenyeken az első-második helyet sikerült elnyerniük a saját dalokkal és a kor legnevesebb kül­földi előadóinak számaival. Bár már Nyíregyházán is ­voltak fellépéseik, főleg táncos rendezvényekre hívták meg őket, 1974-ig kellett ­várni az igazi áttörésre. Az év tavaszán tartották a ­Móricz ­Zsigmond Színházban a megyei rockvetélkedőt, ahol a Femina együttesnek a má­sodik helyet sikerült meg­szereznie. A siker Nyíregyházán is új lehetőségeket teremtett. Meghívást kaptak a Sóstói Ifjúsági Parkba, ahol olyan zenekarokkal játszottak felváltva, mint az Edda vagy az Apostol. Eközben Boros Ferencet Budapesten be akarták mutatni Demjén Ferenc énekes-dalszerzőnek, hogy hallgassa meg a dalait. Már ott állt az ajtaja előtt, de nem mert bemenni, mert „Rózsi” akkor már hatalmas sztár volt a Bergendy együttessel.

Behívó a zenészeknek

Miközben Nyíregyháza egyik népszerű zenekara lett a Femina, országos megmérettetésre is felkérést kapott. Igen ám, de éppen akkor hárman is abbahagyták végleg vagy ideiglenesen a zenélést. Boros Ferenc és a gyermekkori jó barát, alapító tag, Simon László nem adta fel, tovább folytatták – kiegészülve olyan tapasztalt zenészekkel, mint Nagy István (Lusta), Tóth Pál, Kerényi Zoltán. A népszerűségük 1975-ben megtört, két részletben négyen vonultak be katonának az 5 fős zenekarból.

A második nagy újrakezdés éve 1977 lett. Először Ferenc szerelt le, majd a gyermekkori barát. Körülöttük a zenekari tagok cserélődtek, de a zene szólt fáradhatatlanul, egyre több saját szerzemény született. Abban az időben saját dalokkal kevesen próbálkoztak, hiszen nehéz volt olyat alkotni, hogy az megfeleljen a közönségnek és a szakmának is.

Az újrakezdés után az első jelentősebb sikert 1981 elején érte el a zenekar: egy Pókhálóval adott közös koncert után meghívást kapott a Magyar Rádió nyíregyházi stúdiójába felvételek készítésére, amiket később rendszeresen játszott is a rádió. Két este 3 dalt vettek fel: „Nevess, nevess”, „Álmok, ne hazudjatok”, „Én mindig a barátod leszek”.

1982-ben újra meghívást kaptak az ifiparkba is. Abban az évben a megyei pop-rock vetélkedőknek a kisvárdai Várszínpad adott otthont. Egyedüli zenekarként csak saját számokat játszottak, s harmadikok lettek. Egy évvel később már első helyezést ért el a zenekar és a szólistaként is induló Boros Ferenc.

Utolsó kacagás

– Babos Gyula, a zsűri elnöke azt mondta, hogy az „Álmok, ne hazudjatok” című dal ott lesz a magyar slágerlistákon. Hogy ezért mi mindent kell tennünk, azt nem mondta, de a közelben ülő Cipő és csapata megértette az üzenetet, bár akkor ők nem nyertek semmit. Néhány év múlva egyenként Budapestre költöztek, mentort szereztek, és 1990-ben befutottak – emlékezett vissza a régi időkre Boros Ferenc.

– Mi a Femina első helyezésével jogot szereztünk arra, hogy 1984 júniusában megmérettethessük magunkat országos szinten is. Éreztük, hogy ez az utolsó lehetőség a betörésre. Élénken vitáztunk arról, mely nótákat adjuk elő: a Babos Gyulának is tetsző „Álmok, ne hazudjatok!” című dalt, Balázs Fecó kedvencét, a „Nevess, nevess” című szerzeményt, vagy egy teljesen új, modernebb dalt. Végül kompromisszumos megoldás született: maradt Babos kedvence, és mellé került az akkor újszerű „Utolsó kacagás” című dalunk, bár ne tettük volna! Lakatos „Maci” Zoltán vendégzenésszel megerősítve nagyon jól szóltak a dalok, csakhogy, mint később kiderült, volt olyan zsűritag, akit már a cím is irritált.

– A világnak szóló üzenetet a hatalom magára vette. Azt kérdezték: hogyan merünk arról énekelni, hogy „bánat üli az emberek szívét”, vagy arról, hogy „minden pillanatban meghal egy virág” 1984-ben Magyarországon? A szöveg miatt a 23 zenekarból „csak” harmadikok lettünk, így sem a dal, sem a zenekar nem lett országos hírű. Még egy évig zenéltünk, de 1985 nyarán a zenekar 17 év működés után megszűnt. Az Utolsó kacagás című dal azonban itt van velünk, érdemes meghallgatni. Az üzenete aktuálisabb, mint valaha! – tette hozzá Boros Ferenc, aki ebben az évben ünnepli könnyűzenei pályafutásának 50. évfordulóját.