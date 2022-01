Így vagyok ezzel jómagam is, bár a mostani fogadalmam csak akkor ölt testet, ha kedves ismerőseim és barátaim is egyetértenek velem, és segítenek a megvalósításában. Mint látni és hallani véljük, minden országgyűlési választáskor kissé „elszabadulnak az indulatok”, mintha nem is a XXI. században élnénk, hanem valahol a középkorban, vagy a „vademberek” között – távol a világtól. Holott, szerintem ennek az eseménynek – normális emberi viszonyok között – valóságos népünnepélynek kellene lennie. Véleményem szerint a másik fél lejáratása által nem lehetünk jobbak! Vessünk véget ennek a tendenciának, és induljunk el az emberibb kifejezések meghonosításának útján, példát mutatva a fiatalabb nemzedékünknek. Legyen mire emlékezniük, és idővel büszkén mondhassák gyermekeiknek, hogy ezt az új viselkedésmódot kaptuk örökségül apáinktól és anyáinktól, mert mi így vagyunk, és így érezzük magunkat igaz magyarnak is! A magyarság fogalmába azon embertársaink is beletartoznak, akik az ősi földünk területén népszórványokként kénytelenek élni, és velünk vannak mindenkor, jóban, rosszban. Örömeinket és bánatainkat is a magukénak vallják, gondjaink megoldásában közösséget vállalnak! Aki az elgondolásaimmal egyetért, a magáénak is érzi, támassza alá részvételével. S ha más véleménye van, azt is fejtse ki a valós demokrácia megvalósulása érdekében!



- E. Nagy István -