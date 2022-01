– A koronavírus és a munkaerőhiány hatására világszerte jelentős robotikai fejlesztések indultak, melyeknek Magyarország is aktív részesévé kíván válni. A hatalmas globális cégekkel szemben azonban csak összefogással tudunk versenybe szállni. Az iparnak szüksége van az egyetemekre, szakmai szervezetekre – tudtuk meg Csizmazia Tibortól, az Enjoy Robotics Zrt. ügyvezetőjétől.

A vállalatot korábban már bemutattuk olvasóinknak, a cég ugyanis egy korszerű fertőtlenítőrobotot készít a megyénkbeli Fülesden, ami hatékonyan segíthet a koronavírus-járvány elleni védekezésben is. A fejlődés azonban nem állhat meg, ugyanis a robotika a jövő egyik vezető technológiája, és az óriási nemzetközi versenyben hazánknak is kiemelt szerepet szán a vállalkozás.

Kellemesebbé teszik az életet

– Csak a kreatív, magasan képzett mérnökök biztosíthatják a hazai robotgyártás versenyképességét. Már most be kell vonni az egyetemen az oktatókat, hallgatókat a kutatási, fejlesztési feladatok megoldásába, és biztosítani kell számukra a gyakorlati megvalósítás élményét.

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetésében, oktatóiban ugyanazt a lendületet, tenni akarást látjuk, mint magunkban. Szeretnénk megosztani velük tapasztalatainkat, bevonni őket a fejlesztési folyamatba. Bízunk benne, hogy az együttműködés eredményeképpen a későbbiekben bővíteni tudjuk majd fejlesztői csapatunkat az egyetemen végzett mérnökökkel – mesélt az együttműködés céljairól az ügyvezető, aki arról is beszélt, milyennek kell lenniük a jövő robotjainak.

– Három éve az Enjoy Budapest robotkávézóban ismertettük meg először vendégeinket a robotokkal. Korondi Péter és Miklósi Ádám professzor urakkal együtt tanulmányoztuk a vendégek reakcióit, és alakítottunk ki egy elképzelést. Milyen robotot szeretnénk létrehozni? Ma már nem elég, hogy egy robot elmegy A-ból B-be. Olyan eszközt szeretnénk, ami szociálisan is beilleszkedik, és kellemesebbé teszi az életünket – hangsúlyozta Csizmazia Tibor, hozzátéve: a robotok nem elveszik az emberek munkáját, hanem a hatékonyság növelésével pótolják a hiányzó munkaerőt.

Megoldás a munkaerőhiányra

– Nem az a kérdés, hogy ember vagy robot, hanem robot vagy senki. Elsőként kórházi fertőtlenítőrobotot fejlesztettünk, mely UVC-sugarakkal pusztítja el a vírusokat. Mivel ez az emberre is veszélyes, csak a Violetta névre keresztelt robot végezheti el ezt a munkát. A másik célterületünk a vendéglátás: pincérből olyan nagy hiány van, hogy éttermek zárnak be emiatt. A robotizáció jelenti az esélyt az ágazat megmentéséhez. A pincér robotunk képes beszélni, tanulni, hatékony segítséget nyújtani. Az egészségügy és idősgondozás is egyre növekvő munkaerőhiánnyal küzd, minden segítséget megérdemelnek az ott dolgozók. Ezért készítettünk egy nővér robotot, és folyamatosan kutatjuk az idősgondozás lehetőségeit – engedett betekintést a vállalat jelenlegi projektjeibe az ügyvezető, aki szerint az országnak szüksége van robotokra, a kérdés az, hogy itt csak minimálbéres összeszerelő üzem lesz, vagy mi magunk tervezzük és gyártjuk a robotokat.

– A fülesdi gyár első üteme elkészült. A 2500 négyzetméteres terület első fele nehézgépek fogadására is alkalmas. Az egyik épületünk egykor kocsma volt, mögötte épült egy modern részleg, ami telis-tele modern berendezésekkel. Ennek használatához viszont magasan képzett szakemberekre van szükség, s az ő toborzásuk legalább fél évet vesz igénybe. Az egyes részfeladatokat más cégekkel is elvégeztethetjük, de nem ez a cél: saját berkeken belül akarunk csinálni mindent, így sokkal gyorsabban reagálhatunk a változásokra. Jelenleg egy prototípus több hónapig készül, de ha mindenre megvan az ember, akkor jelentősen lerövidül ez a folyamat. És hogy hogyan haladunk? Két év alatt világpiaci jelentőségű robotokat hoztunk létre, de nem vagyunk elégedettek, mert a nagy nemzetközi versenyhez ez nem elég. Szükségünk van a fiatalokra, hiszen ehhez a munkához fantázia kell. Látjuk, mit gyártanak a kínaiak, nekünk pedig nem valami hasonlót kell készítenünk, hanem „megfűszerezni” a terméket valamilyen kreatív hozzáadott értékkel – hívta fel a figyelmet Csizmazia Tibor.

Borítókép: A vállalat robotjai az egészségügyben és a vendéglátásban is segíthetnek | Fotó: Enjoy Robotics