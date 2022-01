„A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” elnevezésű felhívásra 2022 első hónapjában lehet pályázatot benyújtani a gazdáknak.

A pályázat célja: az alacsony létszámú védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági és fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták életképes állományának fenntartása azok természetes helyén, a fajták hagyományos tartási, takarmányozási körülményei között – jelentette be január elején az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.





Másfélszeresére nőtt a kvóta



Feldman Zsolt kiemelte, hogy az elérhető támogatás mértéke támogatott fajtánként – a korábbi támogatáshoz képest – átlagosan 50 százalékkal nőtt. A kötelezettségvállalási időszak január 1-jén indult, és 2024. december 31-ig tart. A támogatáshoz 2023 januárjában is lehet majd csatlakozni, a 2023-ban pályázók számára szintén 2024. december 31-ig tart majd a kötelezettségvállalási időszak.

Az államtitkár jelezte: a támogatható fajták köre a fekete mangalica sertés, az akhal-teke és a muraközi ló, valamint a kárpáti borzderes szarvasmarha fajtákkal bővül. A magyar merinó juhfajta esetén kizárólag az A és a főtörzskönyvbe sorolt egyedek vonatkozásában lehet támogatási kérelmet benyújtani. A támogatás korábbi években megismert struktúrája megmaradt – tette hozzá az államtitkár.





Szeretne bővíteni



Gerbár Sándor nyíregyháza-füzesbokori fiatal gazda büszkesége a cigájajuh-törzs­tenyészet, amelynek idén a fenntartásához, sőt, a következő év(ek)ben a gazda szándékai szerinti a saját szaporulatra alapozott állománybővítéshez is kellőképpen hozzájárul a kormányzat az őshonos állatok fenntartását támogató pályázaton keresztül. – Az állami források révén jövedelmező az őshonos juhok tartása is. Kiváltképpen akkor, ha törzstenyészetről van szó, amilyet én is fenntartok, egyelőre két tucat, hibátlan szervezetű cigájával – mondja Gerbár Sándor előrevetítve a törzstenyészetével kapcsolatos bővítési szándékát.