Sokak számára meghökkentő lehet, hogy a Nyíregyházán élő Linzenbold Szandra két kislány nevelése mellett szerezte meg a vadász­engedélyt. Vajon mi késztet egy kétgyermekes édesanyát arra, hogy sikeres vadászvizsgával rendelkezzen? – szegeztük azonnal a kérdést a beszélgetés elején a 35 esztendős anyukának.

Születésnapi ajándék

– Számomra az teljesen egyértelmű volt, hogy megszerzem a vadászvizsgát, a kérdés csak az volt, hogy vajon mikor fog ez megtörténni. Vadászcsaládban nőttem fel ugyanis, az édesapám sportvadász, a keresztapám Debrecenben hivatásos vadász – árulta el a családi kötelékekről Linzenbold Szandra.

– Ebben a világban nőttem fel gyermekként, az életem része volt, s ha nem is kísértem el édesapámat és keresztapámat akkoriban a vadászatokra, de ott voltam a vadásznapokon és a vadászmajálisokon, ahol különböző programokkal, légpuskalőversenyekkel kerülhettem közelebb ehhez a különleges világhoz. Már gyermekként tudatosult bennem, hogy a vadászok munkája fontos. Máriapócson nőttem fel, rengeteget sétáltunk, kirándultunk a környező határban és erdőben. Valami mindig közbejött, a vadászvizsga pedig csak tolódott, tolódott. Egyszer aztán a férjem meglepő születésnapi ajándékkal kedveskedett: mivel jól tudta, hogy mire vágyom, beíratott egy vadásztanfolyamra, amit 2021 nyarára sikeresen elvégeztem.

– A férjemnek egyébként eddig nem sok köze volt a vadászathoz, a családjában senki sem űzte ezt a sportot. A megismerkedésünk után azonban többször hajtóként kísérte el apát a vadászatokra, immár ő is kacérkodik a vadászvizsga gondolatával, de átadta nekem az elsőbbséget, hiszen a két kislány mellett egyszerre ketten nem járhattunk tanfolyamra.

Délelőtti cserkelés

December végén vett részt az első vadászatán Szandra, s egy őzgidát hozott terítékre. Kérésünkre felidézte az aznapi eseményeket.

– Édesapám a pócspetri Mohos-menti Vadásztársaság tagja, s a tagi alapon járó őzgida elejtését átengedte nekem. Délelőtt 9 órakor indultam el Linzenbold Róbert hivatásos vadásszal. A cserkelés során több olyan őzgidát is láttunk, amikre azt mondta, hogy elejthetőek, de az egyik rossz szögben állt, a másik pedig – mire felkészülhettem volna – sebesen elillant. Aztán végül egyet sikerült egy lövéssel terítékre hoznom.

– Csak utólag vettük észre, hogy az egyik szemére vak volt, vagyis hosszabb ideig már nem tudta volna felvenni a versenyt a jóval erősebb és egészségesebb társaival szemben. Nem célom, hogy trófeákkal legyen tele a lakásom, számomra a fenntartható vadászat a legfontosabb.

Az erdő nyugalma

– A természet egyensúlyának a megőrzéséhez szeretnék hozzájárulni, ezért inkább főleg kártevőkre vadászom majd, gondolok a rókára, a sakálra, a borzra, vagyis azokra az állatokra, amik gyérítik a vadállományt. Ebbe a sorba tartozik vaddisznó is, hiszen nagyon sok kárt tud okozni a mezőgazdaságban. Ráadásul az afrikai sertéspestis miatt fokozottan gyéríteni is kell a számukat, hogy ne terjesszék a betegséget. Segíteni szeretném a természet egyensúlyának fennmaradását, fontos, hogy az erdő ne legyen tele beteg állatokkal, veszett rókákkal, pestises vaddisznókkal – magyarázta Linzenbold Szandra.

– Még nem volt engedélyem, de kísérőként sokat ültem már magaslesen. Szeretem hallgatni onnan a csendet, pihentet és gyönyörködtet az erdő nyugalma. Most, hogy a lányok még kisebbek, talán több alkalommal is kiülhetek a lesre, aztán, ha nagyobbak lesznek, talán majd lesz időm társas vadászatokon is részt venni.

– A lányaimmal, a 2,5 éves Hélával és a 6 esztendős Bellával is igyekszem megszerettetni a természetet, már most is sokat sétálunk a máriapócsi réteken és a Sóstói-erdőben – folytatta az édesanya.

– Bella már igényli is a természetet, gyakran kérdezi, mikor megyünk már valahova. Bár kertes házban lakunk, törekszem arra, hogy minél többet legyenek a természetben, és ismerjék meg mindazt a csodát, amit mi is átéltünk gyermekkorunkban. Érezzenek rá, hogy a természet is van olyan érdekes, mint a számítógép.

Kérdések, válaszok

– Bellával sokat beszélgetek arról, hogy miért fontos a vadászat. Sokat kérdez, de őt is kérdezgetik az óvodában a társai, foglalkoztatja őket a vadászat, nehezen értik meg, egy szelíd tekintetű őzikét miért kell terítékre hozni.

– Úgy kell egyszerűen és közérthetően elmagyarázni a természet egyensúlyának összefüggéseit, hogy a gyermekek is megérthessék. Fontos elmondani, ha az az aranyos állat nagyon elszaporodna, akkor sok autó törne össze az utakon. A gyermekek nehezen értik meg, hogy azért, mert valaki vadász, nagyon szereti az állatokat, s azért dolgozik, hogy a felnövekvő generációk számára megmaradjon a természet sokszínűsége és varázsa.