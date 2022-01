Modernebb környezetben



– Ezzel a három felújítással együtt a szövetség programjában 2016 óta összesen tizenhét iskolai tornaterem újulhatott meg Nyíregyházán – mondta el a helyszínen dr. Kovács Ferenc. Hozzátette: a három beruházás összesen 200 millió forintból jöhetett létre. Nyíregyháza polgármestere arról is beszélt, a megyeszékhelyen kiemelt cél, hogy a gyerekeknek már az óvodákban és az iskolában is biztosíthassák a rendszeres mozgáshoz szükséges feltételeket, illetve intézményen kívül is széles körben érhessenek el sportolási lehetőségeket – ezt szolgálja a közelmúlt több fejlesztése is, például a városi uszoda és az atlétikai centrum.



– Nagy öröm, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség forrást áldoz a tornatermek renoválására azért, hogy a mai kor igényeinek megfelelő helyiségeket használhassanak a gyermekek a tanórákon és a délutáni foglalkozásokon egyaránt. Így olyan termekben sportolhatnak, ahol jól érzik magukat, ami méltó hozzájuk, és ami ki tudja őket szolgálni a mozgásgazdag életmódra nevelés során. Egy ilyen szép, új környezetben pedig még több sportág jelenhet meg az oktatási intézményekben – hangsúlyozta dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő és sportért felelős államtitkár.



Időszerű fejlesztés



Mindhárom iskola tornatermében megújult a sportparketta, új kézilabdakapukat szereztek be, valamint energetikai fejlesztéseket is megvalósítottak. A Petőfiben új led-világítást és egy elektromos ablaknyitó rendszer is beszereltek a szakemberek, valamint leszigetelték a tetőt és kifestették az öltözőket.



– Az újdonságok közül kiemelném a vadonatúj sportpadlót, ami a gyerekek ízületeire lesz jótékony hatással – részletezte Bajnay Kornél, a Petőfi Sándor Tagintézmény vezetője. – Sikerült a bordásfalunkat is felújítani, ami már nagyon időszerű volt, hiszen amióta 1986-ban ez az épület megnyitotta a kapuit, nem volt lehetőség ilyesmire. A tornaterem szellőztetése is sokkal könnyebb lesz ezentúl: nagyon magasan vannak az ablakok, amiket eddig egy speciális mechanikus szerkezettel tudtunk nyitni és zárni, most azonban már csak egy kapcsoló segítségével tudjuk ugyanezt megtenni. Örülünk az új világításnak is, mivel nem csak nappal, hanem esténként is van élet a tornatermünkben: most sokkal több a fény, és sokkal kevesebb a fogyasztás. Ha pedig már az energetikáról beszélünk: öltözőink hőszigetelése sem volt korszerű, azonban most, a tető megújításával kisebb energiafelhasználással tudjuk lehetővé tenni a diákoknak a korszerű tornaórákat és edzéseket.