Mit tehet egy nő, ha az exe továbbküldte a meztelen képeit, ha egy ismeretlen zaklatta az utcán, vagy egy randin szexre kényszerítette, akivel találkozott? Olyan kérdések ezek, amelyek sajnos nagyon sok lányt és nőt érintenek, mégis kevesen tudják, hol és hogyan kérhetnek segítséget. Ezért jött létre a Segítők Hálózata, amelynek tagjai gyakorlati támogatást nyújtanak a nők elleni erőszak áldozatainak és az őket támogató segítőknek.

Azok a lányok és nők, akiket erőszak vagy zaklatás áldozatává tettek, egy újabb segítő szolgáltatást vehetnek igénybe. A Segítők Hálózatának tagjai olyan budapesti és vidéki önkéntesek, akik szolidaritást vállalnak az áldozatokkal, és az a céljuk, hogy az erőszakot, zaklatást követő élethelyzetben nőtársaiknak ne egyedül kelljen szembenézniük olyan feladatokkal, mint például az online feljelentés megtétele, a panasztétel vagy a különleges bánásmód igénylése. Információt adnak többek között a távoltartással vagy szociális támogatásokkal kapcsolatban is.

A Segítők Hálózatáról Les Krisztina, a projekt koordinátora, a Patent és a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület munkatársa beszélt lapunknak. Elmondta, a hálózat ötlete a két szervezet önkénteseinek ötlete, mert úgy vélték, egyes helyzetekben a nőknek nem hosszabb lelki beszélgetésre, esetleg egy összetett jogi probléma megoldására van szükségük, hanem gyors és konkrét információkra.

Konkrét kérdésekben segítenek

– Ez lehet segítség a feljelentés megtételéhez, ha valakit egy ismeretlen zaklat az utcán, vagy a volt barátja megosztja a meztelen képeit. Amennyiben nem tudja, mi a teendő, hova kell fordulnia, a hálózat önkéntesei segítenek ezekben a konkrét kérdésekben – tudtuk meg a koordinátortól.

A Segítők Hálózatában budapesti és vidéki önkéntesek is tevékenykednek. Eddig 27 önkéntest készítettek fel, de a projekt folyamatosan bővül, és az ország egyre nagyobb területeit fedik le. A hálózat nemcsak párkapcsolati vagy családon belüli erőszak, de szexuális erőszak, randierőszak, szexuális zaklatás, utcai zaklatás, fenyegető zaklatás, vagy akár bosszúpornó esetében is az érintettek rendelkezésére áll, hogy tájékoztassák őket a különböző rendőrségi, jogi, szociális és a bűncselekmények áldozatai számára elérhető anyagi támogatási lehetőségekről.

– Még csak most indultunk, de az önkéntesek számának bővítése mellett az elérhető szolgáltatásaink körét is szélesítenénk a jövőben. Nagy álmunk, hogy létrehozzunk egy szolgáltatást, melynek keretében az önkénteseink elkísérhetik az erőszak áldozatául esett nőket az igazságügyi orvosszakértőhöz. Jelenleg telefonon és online támogatjuk az embereket, de a jövőben ezt személyes jelenléttel is kiegészítjük – tette hozzá Les Krisztina, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a családon belüli erőszak elkövetéséről vannak statisztikák, de nehéz megmondani, hány nőt ér valamilyen atrocitás az országban. Egy 2015-ben készült EU-s felmérés szerint a hazánkban élő nők 10 százaléka szexuális erőszak áldozatává vált élete valamely szakaszában.

Nem maradhat a családban

– Az erőszak sokszor a „családban marad”, ezért ha vannak is adatok, azok sem fedik feltétlenül a valóságot. Kiemelt célunk, hogy jobban a hatóságok szeme elé kerüljön, mekkora problémával állunk szemben. Ezer meg ezer oka lehet annak, hogy a nők miért nem értesítik a hatóságokat, és azt is tudjuk, mennyire nehéz dolguk van az érintetteknek, ha segítségre van szükségük. Sokszor azért nem tesznek feljelentést, mert félnek attól, hogy a bántalmazó mindezt megtorolja – de ez csak egyetlen ok a sok közül – hangsúlyozta.

Napjainkban már szinte mindenki rendelkezik internetkapcsolattal, s a világháló térhódítása új zaklatási formákat és bűncselekményeket is a felszínre hozott.

– Azt látjuk, hogy van fiatal korosztály, akik nagyon ifjú korban kerülnek bele egy párkapcsolatba. A mai fiatal lányoknak valós gondja, hogy a párjuk nyomására intim képeket küldjenek, ami esetleg zsarolással is kiegészülhet, mondván: „Ha igazán szeretsz, küldesz nekem szexi képeket”. Kevesen tudják, hogy 18 éven aluliakról ilyen képek birtoklása és terjesztése bűncselekmény. Aztán a kapcsolat végén ezek a fotók kikerülhetnek az internetre, vagy privát vonalon küldik őket tovább. Szeretnénk a fiatalokat is megszólítani, akiknél a bántalmazás nem úgy történik, hogy együtt élnek valakivel, hanem járnak egy fiúval.

– Bár nem a hálózat munkája, de a NANE és a Patent egyesületeknek prevenciós programjaik is vannak. Rendszeresen tartunk rendhagyó osztályfőnöki órákat, és civil napokra is ellátogatunk. A témák között szerepel az egyenlőségen alapuló párkapcsolat, a pornóvideók és -filmek káros hatásai. A meghívó intézmény döntheti el, miről szeretnének hallani, általában középiskolásoknak tartjuk a prevenciós programokat – ismertette Les Krisztina.