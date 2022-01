A horgászok számára nem létezik megyehatár, az élményekért, a kalandokért messzebbre is elutaznak. Igaz, Hajdúnánás szinte itt van Nyíregyháza szomszédságában, de azért mégis érdekes volt a közelmúltban az Orosi-tó partján találkozni egy olyan családdal, amelynek a tagjai Hajdúnánásról érkeztek a Pecamánia Road Show decemberi versenyére.



Rendszeresen versenyeznek



– Másfél éve rendszeresen részt veszünk a Pecamánia rendezvényein, bármelyik tónál is szervezze meg Kővári János – mondta el érdeklődésünkre Török Zoltán. – Vagy a feleségemmel, vagy a leányommal versenyzem. Most eljöttünk mind a hárman, és két külön csapattal neveztünk be a Mikulás-kupára. Nincsenek nagy elvárásaink, decemberben már nem lehet „vérre menő” harcot vívni a horgásztársakkal, ez a mai nap már valóban a szórakozás kategóriáját jelenti valamennyiőnknek. Egész évben majdnem ugyanazokkal a társakkal találkozunk és versenyzünk, mondhatni, hogy ez már egy jó baráti társaság. 2021 utolsó versenyén inkább már az ünneplésen, az évbúcsúztatáson van a hangsúly.



– A versenyeken dobogóra még nem sikerült felállnunk, de azért 10+-os halat többször is fogtunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több kedvenc tavunk is van, például ez az orosi és a demecseri Rober-tó – folytatta a hajdúnánási Török Zoltán, majd még hozzátette: – Itt az Orosi-tóban fogtam már 12,60 kilogrammos amurt és 13 kilogrammos pontyot is.