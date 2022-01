Országjárásra indult Gáspár Zsolt – vagy ahogy sokan a televízióból ismerik, Zsolti gazda –, hogy a koronavírus elleni védőoltás felvételére biztassa az embereket és segítsen a rászorulóknak. Az ország minden régióját érintő körút következő állomásaként csütörtökön Nyírcsászáriba érkezett, hogy megoszthassa tapasztalatait a település lakosságával.

Mint elmondta, már több mint két éve nyomaszt minket a koronavírus, s ez az óriási probléma.

Életet menthet az oltás

– Köszönöm, hogy önöknek is elmondhatom, mit éltünk át. A kórházban 18 napot töltöttünk a fertőzés miatt, tudjuk, mivel jár ez a betegség. Azért látogattunk el Nyírcsászáriba, hogy a helyieknek ne a saját bőrükön kelljen megtapasztalniuk a borzalmakat, hanem a mi példánkból okulva éljenek a védőoltás felvételének lehetőségével. Nem túlzás, de fél lábbal a sírban voltunk. A Covid-vakcina nagyon hasznos, és bár nem kötelező, sokak életét megmentheti. Ma már a gyerekek előtt is adott az oltás lehetősége, ezért kérem a családos embereket, gondolják át a helyzetet, és oltassák be a gyerekeiket a koronavírus ellen – hangsúlyozta Gáspár Zsolt, hozzátéve: a vakcinának köszönheti, hogy családja elkerülte a tragédiát.

– Miután megkaptuk a vakcina első dózisát, minden rendben volt, de a második oltás előtt elkaptuk a vírust, és kórházba kerültünk. Nem történt azonban nagyobb baj, mert a Covid-vakcina megóvott minket a súlyosabb következményektől – hívta fel a figyelmet Zsolti gazda, aki nemcsak a szemléletformálás miatt érkezett a településre, hanem a rászorulóknak is segíteni kívánt. Tartós élelmiszerekből összeállított csomagokat és ruhaneműt hozott Nyírcsászári nélkülöző lakóinak.

Bejárják az országot

Az eseményen jelen volt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is, aki megköszönte Gáspár Zsoltnak és édesapjának az adományokat. Megerősítette a televíziós személyiség szavait, és ő is arra biztatta a jelenlévőket, éljenek az oltás lehetőségével, mert csak így lehet hatékonyan védekezni a koronavírus ellen.

Gáspár Zsolt lapunknak elmondta, a saját rossz tapasztalatai miatt döntöttek úgy édesapjával, hogy országjáró körútra indulnak. – Sajnos, az interneten keringő ilyen-olyan információk miatt sokan félnek az oltóanyagtól. Szeretnénk, ha ez a vélemény megváltozna, s az emberek belátnák, sokkal nagyobb baj lehet, ha nem veszik fel az oltást. Elismert szakemberek dolgozták ki ezeket a vakcinákat, nem kell félni tőlük. Jó lenne, ha minél többen vennék fel az oltást, mert így sokkal hamarabb térhetünk vissza a három évvel ezelőtti életünkhöz – hangsúlyozta Gáspár Zsolt, akitől azt is megtudtuk, már 32 települést kerestek fel, de további 70 még hátra van. – Az egész országot lefedjük, minden régiót felkeresünk, hogy minél több embernek segíthessünk – tette hozzá.

Csordásné Nehéz Mária, Nyírcsászári polgármestere arról számolt be, a településen jó az átoltottság, az első két vakcinát a legtöbben már felvették, de a harmadikat valamiért ennél jóval kevesebben. – A településen több mint 1200-an élnek, és ma személyes tapasztalatokon keresztül ismerhették meg a jelenlévők, mivel járhat a betegség. Sokan követik Zsolti gazdát, és reméljük, nemcsak a televíziós szerepléseire, hanem a példájára is figyelnek majd - hangsúlyozta a polgármester.

