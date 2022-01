Négy hallgató vette át hétfőn délelőtt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiválósági ösztöndíját a Nyíregyházi Egyetemen. Az országos méretű ösztöndíjprogramot a társadalmi felelősségvállalás jegyében alapította az MNB, a tehetséges hallgatókat anyagilag támogatja, miközben a gazdaságtudományi képzéseket folytató felsőoktatási intézmények munkáját is elismeri. A Nyíregyházi Egyetem immár ötödik éve részese a programnak, hétfőn ünnepélyesen is átnyújtották hallgatóiknak az idei támogatásról szóló oklevelet.



– A fővárosi központi ünnepség a pandémia miatt elmaradt az idén, tavaly év végén egy online konferencián dr. Matolcsy György, az MNB elnöke gratulált a hallgatóknak – idézte fel a digitális térbe szorult eseményt Vargáné dr. Bosnyák Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének vezetője. Majd gratulált azoknak, akik tíz hónapon át, havi 50 ezer forintos ösztöndíjban részesülhetnek. Hozzátette, az MNB célul tűzte ki a közgazdaság tudomány támogatását, a fiatal közgazdász hallgatók segítését. Vassné dr. habil. Figula Erika rektor, az egyetem rektora személyesen nyújtotta át a hallgatóknak az okleveleket és a tudományterületbe vágó szakkönyvekből álló ajándékcsomagot, ő is gratulált a fiatalok kiemelkedő teljesítményéhez és örömét fejezte ki, hogy ezzel is öregbítik az intézmény hírnevét.

Az ösztöndíjra minden évben azok a hallgatók pályázhatnak, akik pénzügy és számvitel, gazdálkodás és menedzsment alapszakon nappali tagozaton tanulnak. A pályázatokat értékelése során a tanulmányi eredményt,a tudományos/szakmai tevékenységet is figyelembe veszik.

Szűcs Sándor, Körössy László, Bányai Bianka, Révész Ákos Márk – hangzott el sorban az idei ösztöndíjasok neve, akik mint mondták, örülnek a jutalomnak, amit tanulmányaikra fognak fordítani.

– Elsősorban elismerésként fogom fel az ösztöndíjat, ami motiváció is a további szorgalmas tanuláshoz. Gazdálkodás - és menedzsment szakos harmadéves hallgatóként már a jövőt tervezem, mesterképzésre szeretnék jelentkezni majd pedig elhelyezkedni a versenyszférában, ehhez jó alapot kapunk itt az egyetemen. Úgy gondolom, a fiatalok körében azért is népszerű a közgazdászképzés, mert ezen a pályán előre lehet lépni, és a középvezetőtől egészen s a felső vezetőig karriert lehet építeni, nem utolsó szempont, hogy a jó közgazdászra mindig szükség van, és meg is fizetik a munkáját – jegyezte meg Révész Ákos, a harmadéves hallgató.



A Nyíregyházi Egyetemen 25 éves a közgazdászképzés. A Gazdálkodástudományi Intézet közel 600 hallgatót gondoz, gazdálkodás -és menedzsment a szakon, illetve turizmus- és vendéglátás szakon. Az alapképzési szakok mellett, rövid 2 éves ciklusú úgynevezett FOSZ képzést is folytatnak.



– Népszerűek a gazdasági képzéseink, mert a gazdasági szféra szerteágazó területein el tudnak helyezkedni végzős hallgatóink a diplomájukkal – mondta el kérdésünkre Vargáné dr. Bosnyák Ildikó. Emellett igyekszünk figyelembe venni a térség munkaerő-piaci igényeit is, és ehhez igazítani a szakokat, igyekszünk regionális megtartóerőként is funkcionálni. A duális képzés bevezetése óta, 2016-tól folyamatosan kint vannak terepen, a cégeknél hallgatóink, ami garancia arra, hogy a munkaadók elvárásainak megfelelő szakmai ismeretekkel lépnek ki a munkaerő-piacra és el tudnak helyezkedni. A gyakorlati oldalt erősíti az egyetemi képzés szerkezet is, ugyanis a 7. félévben minden hallgató számára összefüggő kötelező gyakorlatot ír elő, amit cégeknél, vállalatoknál teljesítenek s a végén munkaszerződést is kínálhatnak a tehetséges fiataloknak – ecsetelte a szakmai gyakorlatok hozadékát az intézet igazgatója. Megtudtuk azt is, a közeljövőben "Házhoz megy a Nyíregyházi Egyetem", ezt a nevet viseli az a programja, amelyben vidéki kihelyezett képzéseit szélesíti. Mátészalkán, Kisvárdán is gyökeret vernek gazdasági képzéseik, ami a intézmény térségi szintű felsőoktatási szerepét tovább erősíti.