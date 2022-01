Nem győzök sírni, kilincselni, mégsem haladok előre. Beteg testvéremmel lakunk együtt (én gondozom, mert állandó felügyeletre szorul) albérletben. Most összecsaptak a fejünk felett a hullámok. Nagyon kevés a jövedelmünk, s most én is megbetegedtem, kórházba kerültem egy időre, így nem tudjuk fizetni a költségeket. Úgy néz ki, hogy a főbérlő rövidesen kitesz bennünket az utcára. Nincs senki, akihez fordulhatnék. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy aki tud, segítsen! Egy olcsó albérlet, legyen az bármilyen kicsi, megfelelne nekünk, ott eltengődnénk. Higgyék el, a végső kétségbeesés szól belőlem. S itt nemcsak magamra gondolok, hanem a testvéremre is. Neki kész halál lenne, ha elválasztanának tőle. A telefonszámom: +36-20/498-0859.

- Egy szomorú testvér -