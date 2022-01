1982. január 3., vasárnap

Telt ház a Krúdy-szállóban

Volt jobb is. Talán így összegezhető Nyíregyháza szórakozóhelyeinek szilveszter estéje. A Szabolcs Hotelnek nem volt oka a panaszra: az egykori teraszon három román turistacsoport ízlelgette a Puszta koktél ízét és az étterem szilveszteri különlegességeit, a nagyteremben és a különtermekben a Jonatán koktél és a malacsülthöz tálalt pezsgős káposzta aratott sikert, de telt ház volt a bárban is, ahol pedig legalább 300 forintot kellett letenni fejenként. Az étel 170 forintba, a kötelező fogyasztás 80 forintba került, 30 forintot kértek a műsorért és 20-at a tomboláért. A félemeleten is szólt a zene, s amikor reggel összeszámolták a bevételt, 180 ezer forint volt. Ez csúcsnak számít.

Megtelt Sóstón a Krúdy-szálló minden terme is, pedig csak későn kezdtek a szervezéshez. Eredetileg lengyel turisták foglalták volna el a nagytermet, de amikor kiderült, hogy nem jöhetnek, a műsorral, a szállodában nyújtott kedvezménnyel - 75 forintért szállhatott meg a vendég, aki ott szilveszterezett - sikerült telt házat összehozni. Náluk is a malacsült volt a sláger az étlapon, de sokan kedvelték meg ezen az estén a jércesültet is.

A tavalyinál nagyobb forgalmat bonyolítottak le a Zöld Elefántban is, bár csak 44 asztalt foglaltak le előre. Bevételük 63 ezer forint volt, s ebből a náluk szilveszterezők 12 ezret fizettek ki ételért. A Borsodi Sörözőben két meglepetés volt: az egyik, hogy teljesen szokatlan módon szilveszter este lakodalom volt, a másik pedig, hogy amikor a násznép hazatért, nem sokkal később az étterem is bezárt, mert nem volt vendég.

1000-rel több vendége volt a nyíregyházi detoxikálónak

Az elmúlt évben 2039 vendége volt a nyíregyházi detoxikálónak, majdnem ezerrel több, mint 1980-ban. Kevésbé volt mozgalmas viszont az állomás forgalma a '81-es szilveszterkor. Ezen a napon mindössze három ittas embert kellett beszállítani józanodásra. Ketten a balesetiről kerültek át a detoxikálóra, ahová az egyik fiatalembert az édesapja szállította be alkoholmérgezéssel. A harmadik kliens a rendőrség segítségével, az esti órákban vette igénybe a detoxikáló állomás szolgáltatását.

2002. január 3., csütörtök

Nyíregyházára is megérkeztek az első eurók

Tizenkét európai országban 2002. január elsejétől megszűntek az addig használatos pénznemek. Ezentúl euró használatos a német márka, a belga frank, a görög drachma, a spanyol pezeta, a francia frank, az ír font, az olasz líra, a luxemburgi frank, a holland gulden, az osztrák schilling, a portugál escudo és a finn márka helyett. Kedden Nyíregyházára is megérkeztek az első eurók.

- Nem kell kétségbeesni azoknak, akik eddig nem váltották át valutáikat - tájékoztatta lapunkat dr. Fazekas Sándor, a Szabolcs Takarékszövetkezet területi igazgatója. - A megszűnő devizanemekben megnyitott devizaszámlákat decemberben már átkonvertáltuk eurószámlákra, fix átváltási aránnyal. Akiknél még maradt bankjegy, ha rendelkeznek devizaszámlával, akkor arra befizethetik, ha nem, akkor pedig a bank február 14-éig tőlük megvásárolja.

Megerőszakolták a prostituáltat

Öt férfi megerőszakolt egy prostituáltat január 1-jén este Nyíregyházán. Mindezt a sértett hölgy mondta el a rendőrségen, miután feljelentést tett az erőszakoskodók ellen. Az Arany János utcában két férfivel megalkudott a légyottban. Azok egy lakatlan Toldi utcai lakásba vitték, ahol akarata ellenére öten közösültek vele. Az ügyben tovább nyomoz a rendőrség.