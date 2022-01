1962. január 26., péntek

Vágnak még néhány köbméter sóstói jeget, de túl drága

Lesz-e elegendő jég a nyáron a könnyen romló áruk tartósítására? A korábbi években a téli jégkitermelés adott erre választ. A rendkívül enyhe időjárás miatt most nagy gondban vannak az élelmiszeripari kiskereskedelmi vállalat vezetői?

"Igaz, a tavaszias időjárás miatt jelenleg nem foglalkozhatunk jégvágással, s eddig mindössze 140 mázsa természetes jég az állományunk, mégsem aggódunk. Lassan úgy leszünk a természetes jéggel, mint a divatjamúlt konflissal: ma már modernebb megoldásokat alkalmazunk" - mondta Botos Emil igazgató.

A Szabolcs-Szatmár megyei Élelmiszeripari Kiskereskedelmi Vállalatnál az idei nyáron már 36 nagy teljesítményű villamos hűtőgép és 8 hűtő aggregátor igyekszik helyettesíteni a természetes jeget. A vállalatot ellátó jéggyárak is megígérték: az utolsó dekagrammig teljesítik a megrendelésünket. Jobban kedvelik az élelmiszeripariak a műjeget: sokkal olcsóbb, mint a nagy költséggel kitermelt sóstói természetes. Ha még fagypont alá süllyed a hőmérő, vágnak néhány köbmétert, de ez döntően nem befolyásolja a nyári jégellátást.

1972. január 26., szerda

A nyári fagylaltozás egyik fő kellékét, a jeget nem tudja kiszorítani a hűtőgép. Sóstó befagyott jegét is fűrészelik, vágják és hordják vermekbe. A vendéglátás részére 1000 köbméter jeget hordanak be.

Lesz-e megyei arborétum Nyíregyházán?

Most már minden csak a városi és megyei tanács nagyvonalúságán múlik. Ha meg tudnak egyezni abban, hogy a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola melletti 20 holdas akácos ne csak bérletben kerüljön az intézményhez, akkor Nyíregyházán lesz botanikus kert.

Az akác gyomfa, így érthető, hogy az erdészet szívesen túladna rajta. Előbb-utóbb úgyis a kiirtás lesz a sorsa, éppen ebből indult ki a főiskola biológiai intézete: varázsolják a mai akácost olyan területté, amely szolgálja az oktatást, és egyben a nagyközönség örömét.

Páll Miklós, a tanárképző igazgatóhelyettese az ügy lelkes patrónusa. Nála már nemcsak elképzelésekkel és terveikkel, hanem konkrétumokkal is találkozunk. Először is egy levelet mutat: ha a főiskola botanikus kertet létesít, a szegedi füvészkert 5000 növényfajt bocsát rendelkezésükre, díjmentesen, alapként. A start tehát biztosított.

A kezdeményezést kár volna kizárólag a főiskola teherbírására terhelni. Megyei létesítményről van szó. Olyan szép, érdekes és hasznos területről, amely ablakot nyitna a nagyvilág szépségei felé, szolgálná a város és a megye érdekeit, és belevágna abba a programba is, amely környezetünk védelmét sürgeti.