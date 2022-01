Egy véletlenül elérhető helyen hagyott vagy a polcról leesett fagyálló folyadék, tisztító- vagy permetszer komoly veszélyt jelenthet házi kedvencünkre. A mérgezés tünetei lehetnek többek között a hányás, a hasmenés, a nyálzás, az étvágytalanság, a hasi fájdalom és az íny elszíneződése is – attól függően, hogy milyen típusú méreganyag került a kisállat szervezetébe. Vannak olyan anyagok, melyek szakember segítségével könnyen semlegesíthetőek, míg mások sajnos szinte biztosan végzetesek. Arról, hogy mi a teendő, amikor arra gyanakszunk, hogy a négylábú családtag valamilyen mérgező készítményt ehetett vagy ihatott, dr. Borsodi Károly állatorvost kérdeztük.

Irány a doki!

– Ha mi magunk is láttuk, hogy az állat megivott vagy megevett valamit, amit nem kellett volna, az a legjobb eset, hiszen egyrészt időben tudunk cselekedni, másrészt az állatorvosnak is meg tudjuk mondani, hogy pontosan milyen méreganyaggal állunk szemben – mondta el lapunknak dr. Borsodi Károly. – Ilyenkor a legjobb megoldás, ha minél hamarabb meghánytatjuk a kisállatot, azonban csak és kizárólag akkor, ha nem savas vagy lúgos szer áll a háttérben, utóbbiaknál ugyanis a káros anyag csak még egyszer felmarná az állat nyelőcsövét. Amennyiben biztosan tudjuk, hogy a lenyelt méreg nem savas vagy lúgos, akkor adjunk langyos, erősen sós vizet az állatnak, és ettől hányni fog. Azonban bármilyen szer okozza is a riadalmat, mindenképpen és minél hamarabb vigyük kedvencünket állatorvoshoz!

Amikor nem tudjuk, hogy milyen méreg állhat a háttérben, érdemes gyorsan körülnézni a környezetünkben, mielőtt elindulunk a rendelőbe, hátha meglátunk valamit – például egy felborult vagy szem előtt hagyott növényvédő szeres flakont. Ha konkrétan gyanakszunk valamilyen szerre, említsük meg az állatorvosnak, hogy ezzel is segítsük a munkáját, hiszen a különböző mérgeket különböző módokon kell kezelni – a permetszerek ellen például ellenanyagra van szükség. Télen előkerülhetnek a fagyálló folyadékok is, amelyek különösen veszélyesek.

– A fagyállóként használt etilénglikol egy nagyon orvul támadó méreg, hiszen ha a gazdi nem látta közvetlenül a fogyasztást, akkor sajnos megvan rá az esély, hogy csak akkor veszi észre a bajt, amikor már késő. Sokszor csak hosszú órákkal, vagy egyes esetekben akár napokkal később jelentkeznek a tudatvesztéssel járó tünetek, és ekkorra sajnos már maradandó veseelégtelenséget okozhat a szer. Bár a fagyálló folyadék a szándékos mérgezéseknél is előfordul, ha hozzáfér a kutya vagy a macska, magától is megihatja, hiszen elég édes – fejtette ki az állatorvos.

Leselkedő veszélyek

A szakember a rágcsálóirtó-szerekre is felhívta a figyelmet: ezeknek a véralvadásgátló hatású szereknek is később jelentkeznek a tünetei, hogy a kártevők ne hozhassák összefüggésbe a fogyasztással. Ez a méreg akkor is okozhat gondot, ha mi magunk soha nem vásároltunk belőle, hiszen egy cicának (vagy akár egy ügyesebb kutyusnak) nem okoz gondot, hogy látogatást tegyen a szomszédban. A szer véres hányást és orrvérzést okozhat, illetve akkor is gyanakodhatunk rágcsálóméregre, ha egy sérülésnél nehezen csillapodik a vérzés. Amennyiben időben észrevesszük a bajt, az állatorvos K-vitaminnal segíthet kedvencünkön.

Főleg kölyökkorban gyakori, hogy a kiscica vagy a kiskutya megrágcsálja a lakás dísznövényeit, és bizony ez is okozhat komoly gondot: például a könnyező pálma és a leander is mérgező számukra, így ha látjuk, hogy ettek belőlük, hánytassuk meg őket, és vigyük szakemberhez. Arra is érdemes figyelnünk, hogy a kedvencünk ne fogyasszon sokat különböző csonthéjas magokból – egyrészt nagy mennyiségben mérgezőek lehetnek az állatnak, másrészt a beleket is összekarcolhatják. A kerti műtrágyákhoz is hozzáférhetnek az állataink, de mivel ezeknek a termékeknek több fajtájuk van, az állatorvosnak tudnia kell, hogy pontosan melyik okozhatta a mérgezést – ugyanis lehet közöttük maró hatású, amelynél a hánytatás csak ront az állapoton.

Egy kis odafigyeléssel sok-sok kellemetlenséget elkerülhetünk. Az állatorvos arról is beszélt, hogy a különböző növényvédő szerekkel egy sétáltatás során is találkozhat az állat, egyes mérgek ugyanis a bőrön keresztül is felszívódhatnak, majd rajta maradhatnak a talpon, amiről később a kedvencünk lenyalogatja, de ugyanez a helyzet az útszóró- vagy a konyhasóval. Ha a sétáltatás után beiktatunk egy mancstisztítást, ettől megvédhetjük a kedvencünket.

VNA