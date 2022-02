Nem megfelelő sütibeállítások, gyenge jelszavak, ellenőrizetlen tartalmak, online zsarolások – csupán néhány az interneten ránk leselkedő veszélyek közül, de szerencsére némi odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy illetéktelen kezekbe kerüljenek az adataink. A biztonságos internet napján világszerte összefogásra biztatnak a szakemberek, hogy az internet valóban az életünket megkönnyítő eszköz, és ne a problémák forrása legyen. Rengeteg cikk született már arról, mennyire fontos a megfelelő jelszóválasztás a különféle online fiókok védelme érdekében, Prekub Zsolt kiberbiztonsági szakember azonban arról számolt be lapunknak, hogy még mindig előkelő helyen áll az „1-2-3-4”, a „macika2” vagy a „szerelem” a gyakran használt jelszavak között.

Sokat tehetünk az online biztonságért





Immár 19. alkalommal rendezik meg a biztonságos internet napját, melynek célja, hogy elejét vegyék az online kríziseknek, megelőzhető legyen a kiskorúak veszélyeztetése, és a biztonságos internethasználat felé tereljék az embereket. A Biztonságos Internet Programot 1999-ben indították el, s a napja az idén február 8-ára esik. A koronavírus-járvány hatására a korábbinál többen ültek a számítógép képernyője elé, s bár a közösségi média és az online áruházak könnyebbé és kényelmesebbé teszik az életünket, nem szabad megfeledkezni e területek veszélyeiről sem. A biztonságos internethasználatról a Kelet-Magyarország hasábjain is többször írtunk már, a közösségi média veszélyei mellett az e-kereskedelemről is hasznos tudnivalókkal szolgáltunk olvasóinknak. A világhálón ránk leselkedő veszélyekről Prekub Zsolt, a Paladin Human Solutions Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

Bővítik a tudásukat

A szakember elmondta, az interneten minket ért támadások nagy része az emberek hanyagságára vezethető vissza, ezért a vállalat rendszeresen tart képzéseket. – Az előadásokon olyan témákat érintünk, mint az adathalász levelek felismerése, vagy mire figyeljenek a jelszavak kezelésekor. Arra is felkészítjük a résztvevőket, hogyan vegyék észre azokat az árulkodó jeleket, amik az adathalász támadásokat előzik meg. A cégeknek a hálózatát is ellen­őrizzük, hogy megfelel-e a sértetlenség, bizalmasság és rendelkezésre állás hármas alapelvének. Sajnos a cégek jelentős része még a legalapvetőbb követelményeket sem teljesíti. A kollégáimmal létrehoztuk a Fiatalok Digitális Biztonságáért és Tudásáért Alapítványt, melynek célja, hogy fejlesszük az ifjúság és a szülők digitális tudását, ezzel pedig növeljük a biztonságukat a cybertérben. A hetedik-nyolcadikos és középiskolás diákoknak tartunk előadásokat. Legutóbb a Kossuth Lajos Gimnáziumban voltunk, ahol arról beszéltünk a fiataloknak, hogy milyen beállításokat kell elvégezniük a mobiltelefonjukon, és milyen adatokat gyűjtenek róluk a népszerű közösségi oldalak. Ezekből nemcsak ők, hanem mi is tanulunk, hiszen átfogó képet kapunk a diákok netes szokásairól és hiányosságairól. Egyik alkalommal egy középiskolában járva odajött hozzánk egy diák, hogy szerinte pont akkor törték fel az e-mail-fiókját. Több jelszavát is megszerezték, de szerencse, hogy éppen ott jártunk, és két­órás munkával minden adatot visszaszereztünk. Sajnos a legtöbb esetben az áldozat, hogy megszerezték az adatait – hívta fel a figyelmet az ügyvezető. Az emberek sokszor azt hiszik, hogy a digitális bennszülöttként is emlegetett fiatalok sok mindent tudnak az internetről és annak veszélyeiről, de a szakemberek szerint ez korántsem így van.

Nem mindegy, mit osztunk meg

Balogh Bence mérnök informatikus is rendszeresen tart előadásokat a közösségi médiáról. A szakember szerint kiemelten figyelnünk kell arra, hogy mit osztunk meg ezeken a felületeken. – Nem tanácsos közzé tenni, ha nyaralni megy a család, mert az ártó szándékú emberek kihasználhatják, hogy üres az otthonunk. A Facebookon könnyedén beállíthatjuk, hogy a megosztásainkat csak az ismerőseink lássák, érdemes rászánni azt a néhány percet a biztonságunk érdekében. Sokan nem tudják, hogy a nyilvánosra állított megosztások nemcsak a közösségi felületen belül, hanem az egész interneten szabadon hozzáférhetőek, ezért a posztjaink kívülről is látszanak anélkül, hogy a kíváncsiskodó regisztrált volna a közösségi oldalra. A feltüntetett e-mail-címek és telefonszámok is szabadon hozzáférhetőek, ha a nyilvános beállítást használjuk – hangsúlyozta a szakember.

A szülőknek

– Nem mindegy, hogy valaki csak felhasználója egy adott felületnek, vagy azt is tudja, mi folyik a háttérben. A fiataloknak legtöbbször csak a felhasználói ismeretei vannak meg, bár az idősebbekkel szemben jelentős előnnyel indulnak a digitális világban. Az előadásaink a szülőknek is szólnak. Megtanulhatják, hogyan ismerjék fel, ha a gyerek nem megfelelő célra használja a digitális eszközöket. Az ő felelősségük óriási, ezért ­bővíteni kell a tudásukat, hogy megelőzhető legyen a baj – tudtuk meg Prekub Zsolttól.