– Az emlékezés önmagunk, saját szűkebb és tágabb közösségünk iránti kötelességünk. A Pócspetri-ügy nem csak az itt élők tragédiája, hanem az egész országé – ezt Gulyás Gergely miniszterelnökségért felelős miniszter mondta pénteken a kommunizmus áldozatinak emléknapján, a helyi római katolikus templomban.

A miniszter arra utalt, hogy amikor 1948-ban a pócspetriek tiltakoztak az egyházi iskolájuk államosítása ellen, majd dulakodás közben elhunyt egy rendőr, a településről tizennyolc embernek kellett elszenvedni a koncepciós perek borzalmait. Pócspetri plébánosát, Asztalos Jánost először halálra ítélték, majd mérsékelték a büntetését 15 év börtönre. Királyfalvi Miklóst, akit gyilkosnak neveztek és meghurcoltak, kivégezték.

Megmaradt a hit

– A pócspetriek nem akarták, hogy egy embertelen és istentelen ideológia formálja a hazugságaival a jelent és a jövőt. Tüntetést szerveztek, hogy a községháza előtt kifejezzék véleményüket. Nem törődtek bele, hogy az országot megszállta a vörös hadsereg, és hogy a rövid életű demokratikus kísérlet még azelőtt véget ér, mielőtt igazán elkezdődött volna – emelte ki Gulyás Gergely. A miniszter hozzátette:

A település lakóinak hitét a véres megtorlás és a megbélyegzés sem vette: koncepciós per után egy évvel már hárman jelentkeztek papi szemináriumba, és a következő évtizedekben is több papot és püspököt nevelt ki az egyházközség.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a pócspetri eseményekkel megpróbálták eltörni egy öntudatos közösség gerincét, hogy ezen keresztül számolják fel az egyházi iskolákat, és eljussanak Mindszenty József bíborosig és az egész egyházi közösségig. A keresztény emberek azonban ellenálltak az ideológiának, ezért a legkomolyabb ellenfelei voltak a vörös terrornak, a kommunisták pedig ehhez mérten minden eszköz bevetettek: válogatott kínzásokkal hamis vallomásokat kényszerítettek ki, hatalmas kirakatpereket rendeztek halálos ítéletekkel.

Ledöntötték a rendszert

– Azért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk, és ami még fontosabb, hogy emlékeztessünk. Fejet hajtani a terror áldozatai előtt, emlékeztetni a világot a kommunisták rémtetteire lelkiismereti kérdés – hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.