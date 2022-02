A Kelet-Magyarország oszlopos tagja, Palicz István egy daganatos betegség következtében gerincműtéten esett át, majd kerekesszékbe kényszerült. Jelenleg is kezelésekre jár, az orvosok azzal biztatják, hogy idővel talpra állhat. Mivel a nyíregyházi társasházban, ahol a betegsége előtt lakott, nincs lift, kénytelen volt szerényebb körülmények közé, egy kisebb, földszintes házba költözni.





Adakozásra buzdított



– Még tavaly, karácsony előtt látogattam meg Istvánt néhány dalárdatársammal az új otthonában. Sok mindenről beszélgettünk vele, többek között a helyzetéről és a terveiről is. Bár fiatal barátunk a betegágya mellett, kerekes­székben ülve fogadott minket, örömmel tapasztaltuk, hogy nem törte meg a hosszadalmas kórházi bentlét, a mozgáskorlátozottsága ellenére is megőrizte derűjét, optimizmusát. István lakhatási körülményei, a koros kis vályogház állapota, valamint a gyógyuláshoz, önállóbb életvitelhez szükséges eszközök hiánya ugyanakkor komoly aggodalommal töltött el minket.

– A találkozás után elhatároztam, hogy segíteni fogok komfortosabbá tenni az önhibáján kívül nehéz helyzetbe került István mindennapjait. Átgondoltam, mi mindenre lenne szükség, majd – a kezdőlökést megadva – adakozásra buzdítottam az Aranyhang Dalárda tagjait, sőt más barátaimat is – emlékezett vissza az önzetlen összefogás kiindulópontjára Ferkó Miklós, a Trans-Vidia Kft. tulajdonosa, a kezdeményezés ötletgazdája az orosi Erdélyi Major Szabadidőközpontban. A dalárda rendkívüli összejövetelén – amelyre ezúttal valamennyi támogató meghívást kapott – hosszú idő után részt vett Palicz István is, aki régóta erősíti már a magyarnóta-kedvelők lelkes közösségét.

Miután Ferkó Miklós ötlete nyitott fülekre talált, és a baráti köréhez tartozó helyi vállalkozók is a „zsebükbe nyúltak”, az elképzeléseket hamar tettek követték. Januárban közös erővel újjávarázsolták az átmeneti ház egyetlen szobáját: rendbe hozták és lefestették a falakat, új burkolatot kapott a padló, lecserélték a kályhát, valamint egy elektromos betegágyat, egy speciális lábizom-erősítő gépet és egy mopedet is beszereztek a kollégánk számára – a teljes lista a keretes anyagban olvasható.

– Aki szereti a nótát, a muzsikát, szeret énekelni, az finom lelkű ember. Mi, a nyíregyházi Aranyhang Dalárda tagjai ilyenek vagyunk – mondta Szaszala László, az összefogás másik mozgatórugója. Hozzátette: István ugyan jóval fiatalabb a dalárda tagjainál, de remekül beilleszkedett a társaságba az évek alatt.

– Vagy ő öregedett hozzánk, vagy mi fiatalodtunk hozzá. Mindegy is, lényeg, hogy szeretjük őt, így egy pillanatig sem volt kérdés, hogy sikeres lesz-e az összefogás. Ebben a rohanó világban az igaz barátság nagy érték, s ezt a dalárda tagjai magukénak érzik. Mi a mindennapi életben is igyekszünk támogatni egymást – fogalmazott Szaszala László.





Dalban is, bajban is



Hogyan élte meg a történteket Palicz István? Ezt mondja el saját maga.

– Jó ideig nem tudtam, mi folyik a hátam mögött. Tőlem csak annyit kért januárban Miklós, hogy „tűnjek el” a házból egy hétre, amíg felújítják a szobát. Szállóhelyről is gondoskodott, nem is akármilyenről! A hazaköltözésemkor egyik ámulatból a másikba estem, amikor megláttam, mi mindent tettek s vettek azért, hogy élhetőbbé tegyék a mindennapjaimat, és elősegítsék a gyógyulásomat. Ha képes lettem volna rá, felugrottam volna a kerekesszékből örömömben.



– Az összefogást, amelynek eredménye jóval túlszárnyalta a várakozásaimat, több szempontból is példaértékűnek tartom: számomra ismeretlenek is sokat tettek értem, valljuk be, a mai világban ez korántsem jellemző; a dalárdatársaim pedig bebizonyították, hogy az igaz barátokra bizony nemcsak borban és dalban, hanem a bajban is lehet számítani! – összegzett István, hozzátéve: nagyon hálás, amiért mindmáig számíthat kollégái, ismerősei, rokonai és szomszédai szeretetteljes odafigyelésére is. TG



Támogatók, beszerzett eszközök





Az Aranyhang Dalárda tagjai: Szaszala László, Nyakas András, Szabó Sándor, Ferkó Miklós, dr. Kovács Géza, Jánóczki Attila, Dankó László, Sári Zsolt, Kertész Attila, Ladányi Miklós, Krizán Attila, Subert Béla, Dancs Sándor, Gyekis Árpád, Soltész József, Breznyiczki Pál, Fazekas Zsigmond, Nánási Sándor.

Ferkó Miklós baráti köre: Stekler András, Jánócsik Ferenc, Vincziczki András, ifj. Szűcs István, Ferkó Gábor, Jászai Róbert, Magocsa János, Ignéczi Attila, Hirös András, Erdélyi Mihály, Fehér János, Kravecz Károly, Pataki Mihály.



Beszerzett eszközök: elektromos betegágy, asztal, moped, lábizom-erősítő gép, kandalló, házi vízellátó.



Borítókép: Mindenki egyért: a támogatók az orosi Erdélyi Major Szabadidőközpontban koccintottak az összefogás sikerére január végén | Fotó: Sipeki Péter