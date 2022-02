Te hova jársz bulizni? Melyik a kedvenc beülős helyed? Nevezz és nyerj! Alig két évtizeddel ezelőtt legendás bulik helyszínéül szolgált több nyíregyházi szórakozóhely, de nem maradhattak ki a sorból a vidéki települések sem – erről az akkori fiatalok anekdotázhatnának a legtöbbet. Ha a Hallgatói Centrum, a Club Seven, az apagyi Flinstones vagy a kisvárdai Atlantis bulijaira gondolunk, azonnal sztorihegyek törnek felszínre egy-egy baráti beszélgetés során.

Korona, Karfiol

Ha beülős helyekre vágyott valaki, akkor is bőséges volt a felhozatal: egy jó dartsparti a Rákóczi sörözőben, zene- gépezés a Jegeskében, de a leveleki Fűrész is mesélhetne izgalmas történeteket. És persze nem feledkezhetünk meg a Koronáról, ahol nemcsak jókat lehetett enni, de emlékezetes bálokat is szerveztek, sokakat fűznek szép emlékek a régi tiszti klubhoz, a Búza téri Karfiolhoz, vagy a Jerevánhoz. Most arra vagyunk kíváncsiak, napjainkban melyek azok a helyek, ahová szívesen jártok bulizni, hol lazítotok hétvégén vagy akár hétköznap estéken. Melyik helyen eszitek a kedvenc pizzátokat, hol méri a kedvenc sörötöket a kedvenc csaposotok?

A Domino presszó dolgozói 1964-ben – a fotót Mikucza Lászlónétól kaptuk

Elindult a Törzshely 2022 játékunk, melynek első, február 14-éig tartó szakaszában jelöléseket várunk, hogy megtudjuk, melyek olvasóink kedvenc megyei vendéglátóhelyei. Ha van olyan hely, ami kedves a szíveteknek, ahová a legszebb emlékeitek kötődnek és ahová mindig örömmel tértek be, ne habozzatok, játsszatok velünk! Nevezni vendégként, vagy tulajdonosként is lehet, a jelöléseket három kategóriában (megyeszékhely, város, község) várjuk a szon.hu/torzs- hely oldalon.

Étterem, bár, cukrászda

És hogy mi lehet törzshely? Nehéz definiálni, de bármely vendéglátóhely, bár, italüzlet, étterem, zenés-táncos szórakozóhely, büfé, cukrászda is nevezhető. A jelölési szakasz után, február 28-ától szavazással egybekötött nyereményjáték indul, ahol a szavazók között nettó százezer forint értékű pénznyereményt sorsolunk ki, a legtöbb szavazatot kapott Törzshelyek milliós értékű reklámcsomagot nyerhetnek. Látogassatok el a szon.hu/torzshely oldalunkra, nevezzétek be kedvenc helyeteket!

Borítókép: Sokak kedvenc helye volt a Krúdy szálló terasza | Fotó: Km-archív