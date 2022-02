Negyedik alkalommal rendezi meg április 17-én a Nyírség Engedelmes Kupát a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is hét különböző csoportban állnak majd rajthoz a résztvevők. Arról, hogy egy ilyen versenyen milyen kategóriákban mérettetheti meg magát eb és gazdája, Hován Tímea, az egyesület elnöke nyilatkozott lapunknak.

Póráz nélkül

– A hobbiszint azoknak szól, akik már jártak kedvencükkel kutyaiskolába, és megtanították ülni, feküdni, pórázon sétálni a gazdi mellett. Ezek a legalapvetőbb gyakorlatok, amelyekkel eredményesen szerepelhet egy versenyző a belépő kategóriában. Akik ezen már túl vannak, már egy alapvizsgára készülnek, és ugyanezek a feladatok a póráz elengedésével is mennek, egy csoporttal feljebb léphetnek – fejtette ki az elnök a szintek közötti különbséget. – Minden lépcsőfokkal egyre nehezebb dolga van a versenyzőknek. Az igazán profiknál már egyáltalán nincs pórázhasználat, az alapfeladatok mellett pedig olyan gyakorlatokat is végre kell tudniuk hajtani az ebeknek, mint például egy apportfa elhozása, egy előreküldés, vagy akár különböző akadályok átugrása. A legmagasabb kategóriában már nyomkövetés és őrző-védő feladatok is várnak a résztvevőkre.

Gyerekek is versenyeznek

Ahhoz, hogy valaki a kezdő szinttől eljusson addig, hogy a profik között is rajthoz állhasson, akár 3-4 évnyi szorgalmas gyakorlásra is szükség lehet. Bár első hallásra ez nagyon sok időnek és energiának tűnik, Hován Tímea szerint, aki szereti az állatokat, kellően kitartó és jól érzi magát a tréningek során, annak nagyon is megugorható ez a nem mindennapi kihívás.

– Ebben az évben egy nyolcadik kategóriával készülünk: mivel szívügyünk az utánpótlás-nevelés, ebben a 18 év alattiak mutathatják meg magukat – fűzte hozzá. – Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbbek a kutyás sportok a gyerekek között is, és minden évben többen jelentkeznek közülük a megmérettetésre. Idén a legfiatalabb versenyzőnk tizenkét éves, aminek nagyon örülünk.

Hován Tímea arról is beszélt, hogy nagyon sokan jelentkeztek a kupára: a hobbi kategóriájuk már teljesen betelt, csupán a magasabb csoportokban van még egy-két szabad helyük. Ebben az évben Debrecenben, az Erdőszél utcai kutyaiskolában várják majd a versenyzőket – és persze a nézőket. A nagy érdeklődésre tekintettel pedig azt tervezik, hogy jövőre kétnaposra bővítik a rendezvényt.