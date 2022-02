– A kormány a novemberi nyugdíjprémium után visszaadja nekik az elvett 13. havi nyugdíjat, ami már tartalmazza a januári 5 százalékos emelést is. A plusz juttatás nemcsak a nyugdíjasokra, hanem a nyugdíjszerű ellátásra jogosultakra is vonatkozik, a postai kézbesítés február 9-én, a banki utalás február 11-én kezdődik – mondta. – Magyarországon mintegy 2,5 millióan, a megyében több mint 100 ezren, Nyíregyházán pedig 25 ezren jogosultak a támogatásra – tette hozzá dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta: meg kell becsülnünk az idős embereket, akik többször felépítették az országot, akiktől a munka szeretetét tanultuk és szorgalmukkal példát mutattak. – Ez nem egyszeri juttatás, marad jövőre is, ha tovább haladunk azon az úton, ami minden ember számára stabil, kiszámítható jövőt ígér – emelte ki.