– Országosan is egyedülálló új alapszakkal várja a hallgatókat a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara. Az agrárium iránt érdeklődő fiatalok 7 alap-, 8 mesterszak és az osztatlan agrármérnöki képzés közül választhatnak.

Versenyképes tudás

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának (MÉK) oktatási kínálata új alapképzéssel bővült. A felvételiző középiskolások az élelmiszer-, a kertész-, a lótenyésztő, a lovassport szervező agrár-, a mezőgazdasági, a természetvédelmi, valamint a vadgazda mérnöki szakok mellett az idén már mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki alapszakra is jelentkezhetnek. Az agrármérnöki képzést ötéves, osztatlan rendszerben hirdeti meg a MÉK, amelynek kihelyezett képzései elérhetők Nagyváradon, Kisvárdán és Nyírbátorban is.

– Az új, hiánypótló mérnöki BSc-képzés elsősorban a környezetváltozás agráriumot érintő kihívásaira kívánja felkészíteni a fiatalokat. Az itt végzett szakemberek az öntözésfejlesztés, a belvízgazdálkodás, a vízrendezés vagy éppen az alternatív vízkészletek hasznosításának problémáira adnak majd mérnöki választ. Az új szakot angol nyelven is meghirdetjük – tájékoztatott Stündl László, a MÉK dékánja.

A DE MÉK a nemzetközi rangsorokban is jól szerepel. A QS World University Rankings évek óta a világ kétszázötven legjobb képzőhelye között tartja nyilván a debreceni agrárkart.

– A MÉK hallgatóinak tudása – a gyakorlat és az innováció területén meghirdetett országos versenyeken elért kiemelkedő eredmények is bizonyítják – versenyképes, előremutató, és követi a modern mezőgazdaság elvárásait. A Debreceni Egyetem multikulturális környezete nem csak az egyetemi élet sokszínűségét biztosítja. A MÉK hallgatói a DE teljes tudásbázisát használhatják, tanulmányaikat egyedülálló infrastruktúra és tudományterületeken összekapcsolódó kutatói hálózat is támogatja. A kar diákjai nemzetközi színtű laboratóriumokban szerezhetnek gyakorlatot, valamint kapcsolódhatnak be kutatásokba és innovációs folyamatokba, valósíthatják meg az elképzeléseiket – fejtette ki Stündl László.

Terepgyakorlat

A szakmai gyakorlatot a DE szántóföldjein, állattenyésztő, kertészeti kísérleti telepén, élelmiszerfeldolgozó üzemében szerezhetik meg az agrárhallgatók. A kar kiterjedt vállalkozói hálózatának köszönhetően számos külső céggel dolgozhatnak együtt az itt tanulók. A duális képzésben több mint húsz vállalat fogadja a kar diákjait.

– A gyakorlatközpontú, modern és körforgásos mezőgazdaságot támogató képzést segítik a kari fejlesztések is. Az állategészségügy, a funkcionális élelmiszerfejlesztő infrastruktúra, a mikrobiológiai, az ökológiai gazdálkodás, valamint a zárttechnológiás növénytermesztés területein kezdtünk fejlesztésekbe. Ezek meghatározzák a kar oktatási és kutatási irányvonalait – hangsúlyozta a kar dékánja.