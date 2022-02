Kéken a korábbi kétszázzal szemben ma 56 közfoglalkoztatott dolgozik a három programelemeben: a mezőgazdaságban, a szociális területen s a helyi értékteremtésben.

– A mezőgazdaságban három nagy fóliasátorban, illetve külső területeken gazdálkodik 21 emberünk. A fóliázás márciusban indul, addig káposztát savanyítanak, konyhára készítenek elő. Paradicsom, paprika, uborka, retek, hagyma, burgonya, káposzta, batáta, fűszerpaprika – felsorolni sem könnyű, mennyi minden kikerül a földekről, a termékek nagy részét a konyhánkban dolgozzák fel, a többit akár helyben is értékesíteni tudjuk. Van még egy fontos termékünk, a berkenye: hosszú távon szeretnénk belőle gyümölcslevet és lekvárt előállítani, de megfelelő üzem híján arra még pályáznunk kell majd. Hamarosan vásárolunk egy lekvárfőző üstöt és elkezdjük a feldolgozást, de ez csak az első lépés lesz.

– A közmunkásaink többsége alkalmas az értékteremtő munkára, a többiek a kisegítők. Örülünk, hogy jövedelmet tudunk adni nekik, mert hasznosnak érzik magukat, de a legjobb az lenne, ha el tudnának helyezkedni, ahogy a többiek tették például a nyíregyházi gyárakban – magyarázta Poór Sándor polgármester.

Az értékteremtés jegyében

Fehérgyarmaton száz embernek biztosítanak rendszeres jövedelmet a rövid és a hosszú időtartamú közfoglalkoztatási programok. Dr. Péter Csaba polgármestertől megtudtuk: az idén is a helyi sajátosságokra épülő, a mezőgazdasági és a szociális jellegű programokra pályáztak.

– A tavalyi közfoglalkoztatási kiállításon megkaptuk az ezüst termékdíjat a helyi sajátosságokra épülő programunkért, melyben kézműves termékeket gyártanak a foglalkoztatottak. Az értékteremtés jegyében készítünk beregi és szatmári mintákkal ellátott kézimunkákat és szilvalekvárt is, de ezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a modern termékekre. Utóbbiak folyamatosan megújulnak: erre egyrészt szükség van ahhoz, hogy kielégíthessük a változó fogyasztói igényeket, másrészt a termékek egy része szezonális, és például a húsvéti vagy a karácsonyi ünnepekhez kötődnek – mondta a polgármester.

Nyírmeggyesen is folyamatosan csökken a közfoglalkoztatotti létszám, hiszen az a cél, hogy az emberek az elsődleges munkaerőpiacon találjanak munkát. Csakhogy nem mindenkinek van erre lehetősége – mondta el lapunknak a település alpolgármestere, Szondi Csaba.

Térkő és virágláda

– Hatvanan vannak közfoglalkoztatásban, többségüknek nem sok lehetőségük maradt, és akadnak olyanok is, akik nem is igazán próbálkoznak. Így is hatékonyak vagyunk, legyen szó a települési karbantartásokról vagy zöldségter­mesztésről. Mi a parkolóinkhoz, járdáinkhoz térkövet gyártunk, ezekkel újítjuk fel a közterületeket. Van fóliasátrunk, üvegházunk, ahol zöldséget termesztünk, de a dolgozóink az ételkihordásba is besegítenek. Fából készítünk termékeket, s virágládákat is gyártunk, ügyelve arra, hogy a díszítésük révén szépek legyenek, ne csak hasznosak. Összességében azt mondhatom, hogy nálunk a közmunka sok hasznot hajt – mondta az alpolgármester, és hozzátette: a program elindulásakor a kétszáz fős létszámot is megközelítették, ahhoz képest a mostani közfoglalkoztatás szűkebb szegmens. De még ez a létszám is csökkenhet egészségügyi okokból, vagy mert valaki nyugdíjba megy.

– Ha egy közmunkásunk se maradna, a munkát akkor is el lehetne végezni, csak bért kellene adnunk. Így ez nagy segítség a falunak, ötletekben pedig kifogyhatatlanok vagyunk, nem gond, mivel töltsük ki a 8 órájukat – mondta.