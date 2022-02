1962. február 10., szombat

Korlátozták a fürdési időt Sóstón

Korlátozták a fürdési időt a sóstói fedett fürdőben. Mivel az öltözőtér szűknek bizonyul, szombaton déltől zárásig és vasárnap egész nap a fürdési időt egy-egy vendég esetében másfél órára korlátozták.

1972. február 10., csütörtök

Befejeződik az Alkaloida rekonstrukciója

Az idén befejeződik a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár bővítése. A korszerű gyáróriás képét mutató Alkaloidában az újonnan épített termelőcsarnokokban már a múlt évben megkezdték a termelést, a bővítés utolsó fázisaként a szennyvíztisztító mű kiépítésével fejezik be a több száz milliós beruházást.

A beruházással megváltozott a gyár profilja is. Míg korábban a mákgubó feldolgozásával a morfinszármazékok gyártása jelentette az Alkaloida fő termékcsoportját, addig a most belépett csarnokokban a szintetikus úton előállítható gyógyszereket, illetve alapanyagokat készítik. Új területen, a növényvédő szerek gyártásánál is megtették az első lépéseket. A Gomex nevű gyomirtó szerük például felveszi a versenyt bármelyik hasonló készítménnyel.

A gyár bővítésével egyidejűleg valóságos kis város épült fel a vállalat dolgozóinak. Több mint 200 család jutott olyan otthonhoz, ahol összkomfortban élhetnek. Nagy mértékben bővült a létszám is, jelenleg több mint 1800 embernek ad munkát a gyár.

1982. február 10., szerda