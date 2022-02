1962. február 15., csütörtök

Április elején már termel a nyíregyházi labdagyár

Más cikkek bővítése miatt az elmúlt esztendőben megszüntették a gumilabda gyártását a Budapesti Műszaki Gumigyárban. Sokáig hiánycikk volt ezután a magyar gumilabda, s még ma is az, hiszen a gyermekek e kedvenc játékát külföldről kell beszerezni. Ezen akar segíteni a Ruggyantaárugyár, amely fióküzemet létesített Nyíregyházán, s ezt az üzemet gumilabda gyártására akarja állítani.

A termeléshez szükséges üzemcsarnokok már készen vannak. A Műszaki Gumigyárból eddig már hét labdaprést telepítettek át az új üzembe, ezeket közel száz új és régi labdaformával szerelik fel. Sok nyíregyházi dolgozót küldtek a fővárosba tanulmányútra, a Budapestről jelentkezett szakmunkásokkal együtt ők képezik majd az induló nyíregyházi labdagyár törzsgárdáját. A tervek szerint idén 450 ezer gumilabdát állít elő a nyíregyházi telep, annyit, amennyit 1960-ban, a legutolsó gyártási évben a Műszaki Gumigyár összesen gyártott.

Már az idén nyáron újra lehet kapni az üzletekben magyar, mi több: nyíregyházi gyártmányú gumilabdát.

1992. február 15., kedd

Modellértékű a Nyíregyházi Rendőrkapitányság számítógépes rendszere

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon kialakított számítógépes rendszert modellértékűnek tartja, s hasonló telepítését ajánlotta hazánk más rendőri szerveinél is.

A megyeszékhelyen immár a bűntények adatait számítógépen rögzítik. Egyes esetekben a kihallgatáson elhangzottakat komputerbe táplálják. Az ügyfél a jegyzőkönyvbe kerülő adatokat a képernyőn nyomban kontrollálhatja. A korábbiaknál a fényképek is jóval gyorsabban azonosíthatók, mert a számítógép csak a sértett által megadott jellemzők alapján mutatja a fotókat, s így nem kell több százat végignézni.

A tervek szerint idén Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi rendőrkapitányságán számítógépes rendszert hoznak létre, amelyeket egy nagy rendszerré kapcsolnak össze.

A komputerizálás Záhonyban előrehaladott, Mátészalkán a rendszert most készítik, illetve bővítik. A tervek szerint Vásárosnaményban és a többi városban is kiépítik a hálózatot. Cél: a rendőrőrsöket is felszerelni komputerrel, de ebben már az önkormányzatok anyagi segítségére is számítanak. Az MRFK a bűnüldözés technikai hátterének fejlesztését előmozdító alapítvány létrehozását tervezi.