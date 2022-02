Stefán Diánával Rakamazon egy áruház parkolójában elegyedtünk szóba. Éppen két kosárból pakoltak be a kocsijuk csomagtartójába.

– Tudunk arról, hogy hatósági árat vezettek be néhány termékre – mondta. – A hónap eleji nagybevásárlásunkat tartottuk éppen, de semmi olyat nem vettünk, amire vonatkozik az árstop. Egyedül a csirkemellet néztem meg, de ha jól láttam, akkor az itt a boltban még olcsóbb is jelenleg, mint amennyi a hónap elejétől maximált ár.





A család a bevásárló



A város egyik kisboltjában a megszokott kora reggeli a forgalom – ahogy megtudtuk a neve elhallgatását kérő pénztárostól. Rajta kívül csak egy eladó és pár vásárló tartózkodott az üzlettérben. Mint hallottuk, ilyenkor főleg azok térnek be, akik munkába menet reggelit vásárolnak. A kosarak tartalma is igazolta ennek az igazát.

Czuppon Sándorné a kivétel. A szépkorú hölgy kenyér­ért ment be a boltba.



– Nekem a család szokott bevásárolni, ezért cukrot, lisztet, étolajat nem veszek – sorolta. – Nincs is rá szükségem, otthon mindenből van bőven, mert bevásárláskor mindig nagyobb mennyiséget vesznek, legalább tíz kilót kapok, az meg nekem nagyon sokáig kitart. Hallottam, persze, hogy hallottam, hogy mától vannak hatósági áras termékek, de ezekből most nem kell vennem semmit.





Felkészültek az árstopra



Tiszanagyfaluban a Tünde csemegében csak a tulajdonost találtuk, éppen nem volt egy vásárló sem.

– Felkészültünk a hatósági árak bevezetésére – mondta Ruba Péter. – A bejáratnál kifüggesztettük, milyen termékekre vonatkozik, és a polcokon is már az az ár szerepel, amit előírtak. Jelenleg a könyvelőmet várom, mert egyelőre nem sikerült egyértelműen tisztázni mindent. Nekem a kristálycukrot kilónként 261 forintért lehet adnom, de január utolsó napján a nagykerben még több mint 300 forintért adták, és nem tudom, ott is kötelező lesz-e a korlátozás. De ez még csak az első nap, nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A Magyar Közlöny rendeletét is kinyomtattam, mert valószínűleg a vásárlók sem lesznek tisztában azzal, hogy a hatósági ár mire vonatkozik. Biztos lesznek olyanok, akik azt hiszik majd, minden tejet, lisztet és olajat ugyanannyiért kell adni, pedig ez nem így van. Van olyan étolajunk, amelyet eleve kevesebbért rakunk ki a polcra, és a lisztekkel is ez a helyzet. Pár nap múlva biztos bölcsebbek leszünk. Az biztos, február elsején egyáltalán nem volt roham. Kis bolt vagyunk, stabil vevőkörrel, a vásárlóink is tudják, mire számíthatnak, ha betérnek hozzánk.

Nyírteleken a 38-as csemegében kérdésünkre elmondták, a hónap első napján délelőtt tíz óráig senki sem vásárolt a hatósági áras termékekből.



Az egyik nyíregyházi belvárosi áruházban a megszokott volt a forgalom. Körbejártunk az üzletben és azt láttuk, a húsokat olcsóbban kínálták az árstopnál, az étolajak közül is akadtak olyanok, amelyek kevesebbe kerültek az árplafonnál, és ugyanez volt igaz a lisztekre is.



– Kiírták ugyan, hogy a hatósági áras termékekből legfeljebb mennyit vehetek, de ennyire egyikből sincs szükségem – árulta el érdeklődésünkre Gulyás Istvánné, aki a szokásos napi bevásárlását végezte.





Mennyiségi korlát



Több üzletlánc is február 1-jétől visszavonásig mennyiségi korlátot vezet be a hatósági áras termékekre. Van olyan áruház, ahol búzafinomlisztből és kristálycukorból 10 kilogrammot, napraforgó-étolajból 10 litert, a 2,8 %-os tehéntejből pedig 12 litert vásárolhatnak egyszerre a vásárlók. A sertéscomb esetében 10 kilogramm, a csirkemell és farhát esetében kiszereléstől függően 4 tálca, vagy 3 kilogramm lesz az egyszerre megvásárolható maximális mennyiség.



Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a penzcentrum.hu-nak nyilatkozva elmondta, nem tilos mennyiségi korlátozást bevezetni. Ez azt a célt szolgálja, hogy a családi vásárlásokat biztonságosan ki tudják szolgálni, ne legyen túlzott felvásárlás.

Borítókép: Ruba Péter is átárazta boltjában az érintett termékeket | Fotó: Jernei Gábor