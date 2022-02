A múlt és a jelen randevúzott kedd délelőtt a nyíregyházi Erkel utcában. Ezt az utcanevet hamarosan sokan megismerik, főleg azok, akik nem idevalósiak és az Atlétikai Centrumba jönnek majd versenyezni vagy éppen edzőtáborozni. Itt épült fel az a párját ritkító sportcentrum, amit már használatba vettek a profi sportolók és az amatőrök, de az ünnepélyes szalagátvágásra mostanáig vártunk.

Az ünnepségre meginvitálták az atlétika nyíregyházi ikonjait, így a régi, szép sikerekről is beszélgetett egymással Szabó Ildikó és Petrika Ibolya, vagy éppen Bakosi Béla. A sportág nagy ünnepére készültünk ehhez méltó külsőségekkel. Stílszerűen a hatvan méter céljánál álltak fel azok, akiknek köszönhetjük ezt a csodás épületet: dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, Román István kormánymegbízott, Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Gerencsér Gergely, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt . projektvezetője, Hársfalvi Péter, a kivitelező Aktual-Bau ügyvezetője.

– Nagy öröm és megható érzés számomra itt állni, hiszen egy nagyon-nagyon hosszú folyamat végén beérett a gyümölcs, elkészült ez a kiváló és modern Atlétikai Centrum – indította köszöntőjét dr. Kovács Ferenc. – Kezdődött az egész akkor, amikor 2010 végén a terület a MÁV-tól a város tulajdonába került. Aztán elindult az a folyamat, aminek az eredményeként megkaptuk a lehetőséget, hogy az NYVSC már elhanyagolt állapotú pályáján a fejlesztési koncepciónak és a kormány támogatásának köszönhetőn elindulhatott a munka. A Continental Aréna felújítása után elkészült a műjégpálya, aztán az új uszoda, most az Atlétikai Centrum, és elkezdődött az új focistadion építése, és hamarosan új teniszcentruma is lesz a városnak. Nem csak a versenysportnak, de az utánpótlásnak is épült ez a centrum, és olyan színvonalas versenyeknek tud majd otthon adni, mint a hétvégi felnőtt fedettpályás országos bajnokság. Köszönet mindenkinek, aki az elmúlt tizenegy év során azért dolgozott, hogy elkészüljön ez a sportlétesítmény. Külön öröm, hogy a tervező, a kivitelező és a műszaki ellenőr is nyíregyházi. Egy infrastrukturális fejlesztés mindig új lehetőséget nyit, amit azoknak kell megvalósítaniuk, akik használják, azaz sportolóknak és a szakembereknek.

– Ez egy csodás nap, hiszen hivatalosan is átadhatjuk az Atlétikai Centurmot – vette át a szót dr. Szabó Tünde. – Számomra is nagy öröm, hogy itt lehetünk, hiszen ez ünnep az atlétikának és ünnep a magyar sportnak. Köszönet illeti a sikeres nyíregyházi atlétákat, olimpikonokat, bajnokokat, akik évtizedes odaadásukkal, munkájukkal és sikereikkel jelentettek garanciát arra, hogy a helyi fiatalok mindig is nagy számban csatlakoztak az atlétikához, a sporthoz. Ez a modern, új komplexum minőségi ugrást is jelent, hiszen a körülmények még magasabb szintre emelik az itt végzett munkát. Fontos, hogy méltó és vonzó lehetőségeket tudjunk kínálni a fiataloknak. Látnunk kell, hogy gyermekeink jövője érdekébe igenis versenyeznünk kell a szabadidejük minőségi eltöltése érdekében. Fő célunk, hogy mindenki sportoljon, minden gyerek tudjon sportolni. Nyíregyházán a két alapsportágban, az úszásban és az atlétikában minden igényt kielégítő feltételek várják a fiatalokat.

A magyar történelem legnagyobb léptékű sportlétesítmény-fejlesztését éljük, ennek egyik újabb "ékköve" a nyíregyházi atlétikai komplexum.

– Átadásának időzítése kiváló, hiszen jövőre Budapest lesz a házigazdája az atlétikai világbajnokságnak, és egy ilyen rangos esemény remélhetőleg még több fiatalt vonz majd a sportpályákra. Az új fejlesztésnek köszönhetően Nyíregyháza továbbra is a magyar sport egyik fellegvára marad.

Sikerült egy olyan sportkoncepciót megvalósítani Nyíregyházán, amelynek létesítményei nemzetközi minősítésekkel rendelkeznek, közép-európai szinten egyedülállóak, valamint nemcsak a profi sportolókat, hanem a szabadidősportot is kiszolgálják, valamint edzőtáborokat és nemzetközi versenyeket is lehet rendezni.

– Én is részese voltam annak a megbeszélésnek, amelyen 2015-ben Nyíregyházán Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt. A tervekről tárgyaltunk, amik végül bekerültek a Modern Városok Program projekjébe. Rögös út vezetett ide, hogy átadhassuk a 7,5 milliárd forintba került sportcentrumot, és immár egy sikertörténetről beszélhetünk – mondta dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki azt is elárulta: a foci mellett zrínyis diákként atletizált is, és felnéztek az akkori sikeres nyíregyházi sportolókra, például Bakosi Bélára.

– Soha ilyen infrastruktúrát nem használhattunk, nem avathattunk ebben az országban – kezdte Gyulai Miklós, aki tizenharmadik éve a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. – Az atlétika minden sport alapja, olyan mozgásforma, amely szinte minden sportágban megtalálható: futás, ugrás, dobás. Olyan sportág pedig egyáltalán nincs, amelyikre ne lenne jellemző az erő, a dinamika, a gyorsaság, az állóképesség, és koncentráló képesség.

– Minden lépés, minden tett, forint, minden csepp izzadság és minden energia, ami az elmúlt közel tíz évben az atlétikának szántak, az egyetemes magyar sportot és az ország egészét szolgálja. Célunk, hogy egyre többen kezdjék el az atlétikát az iskolákban, a diáksport-egyesületekben és a szakosztályokban, és ebben jó úton járunk: 2021-ben már harminc százalékkal több gyermek kezdte el az atlétikát és tette meg az első lépéseket egy sportos élet és talán egy szép sportkarrier irányába – fogalmazott Gyulai Miklós, aki hozzátette, hogy sportolói karrierje három legsikeresebb éve Nyíregyházához kötődik: olimpiai és világbajnoki részvétel, bajnoki címek, megannyi sikerek, amelyeket az NYVSC versenyzőjeként ért el.. Végezetül mindezt megköszönte az akkori sportvezetőknek, Petrika Ibolyának és Orendi Mihálynak.

Ezt követően a résztvevők átsétáltak a futópálya céljához és átvágták a nemzeti színű szalagot. A résztvevők, a meghívottak megtekinthették a sportcentrum minden zegét-zugát. Szombaton pedig jöhet az első igazán nagy ünnep, a felnőtt fedettpályás országos bajnokság. Ezt sokáig úgy harangozták be, hogy az ötvenedik lesz, aztán kiderült, hogy még csak a negyvennyolcadik, ám az első, amit nem Budapesten rendeznek. Sebaj, akkor majd két év múlva ünnepelhetjük itt a jubileumi félszázadikat.

Az Atlétikai Centrum 1 901 négyzetméter nettó alapterületen épült meg. Az atlétikai csarnokban van egy 6 sávos 200 méteres, az egyensben pedig egy 8 sávos hatvan méteres futópálya. Ezenkívül van magasugrásra, távolugrásra, hármasugrásra és súlylökésre megfelelő felület, s ezek megfelelnek a Nemzetközi Atlétika Szövetség 1. osztályú minősítésének. A nézőket 600 férőhelyes lelátó várja. A sportcentrum a következő sportágaknak nyújt edzési lehetőséget: súlyemelés, vívás, kerekesszékes vívás, tollaslabda, cselgáncs, tájékozódási futás. Minden szakosztály tagjai használhatják az erősítő és a kondicionáló termeket. Az épületben 200 férőhelyes kétnemű öltözőcsoport, valamint szertárak és kiszolgáló helyiségek vannak. Az irodák mellett kialakítottak orvosi és rehabilitációs szobákat. Az épületegyüttesben két szinten sportszálló van 24 kétágyas fürdőszobás helyiséggel. A csapatértekezleteknek és videó elemzéseknek is van megfelelő terem, teakonyhával. Van továbbá étterem és a konyha is. A centrum előtt 64 parkolóhely várja az érkezőket. A szabadtéri 400 méteres pálya mellett 570 férőhelyes fedett lelátó épült, található továbbá egy 60-100 méteres füvesített atlétikai edzőpálya edzésszintű térvilágítással. Készült egy kétsávos 1,8 méter széles 505,38 méteres szabadidős futókör térvilágítással is.