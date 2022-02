Sok-sok éve rendez nyári táborokat sérült fiatalok számára a nyíregyházi székhelyű Mentor Alapítvány. A civil szervezet a járványhelyzetet is figyelembe véve több egyeztetés után már most megkezdte az idei nyári táborok szervezését. Három turnust tervez az alapítvány kuratóriuma: a fiatalok pihenhetnek Sötétvölgyben, Balatonszepezden és Hercegkúton is. Az idén a hétnapos táborokban 103 autista, hallássérült, látássérült, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott fiatal pihenhet, akikkel tizennyolc szakmai segítő foglalkozik. A diákok nyaralását támogatásokból oldja meg az alapítvány, ezért fővédnököknek kértek fel vállalkozókat, illetve állami cégek vezetőit – tájékoztatta lapunkat Ágoston Ádám, a Mentor Alapítvány alapítója.