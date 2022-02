– El kell ismerni a kormányhivatalok és népegészségügyi főosztályok, megyei oltási munkacsoportok munkáját, amit a világjárvány alatt végeztek és végeznek ma is, de jár a köszönet mindenkinek, aki részt vett a járvány elleni védekezésben. Ezt példamutatóan látta el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a munkájuk Kárpátaljára is kiterjedt. Kiterjed jelenleg is, hiszen a határon túl élők a kijelölt térségekből átjöhetnek és felvehetik a vakcinát – fogalmazott György István, az országos oltási munkacsoport vezetője, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Védelméért emlékplakettet vett át Román István kormánymegbízottól, a megyei védelmi bizottság elnökétől.

– Tavaly novemberben döntött a kormány az oltási akciók indításáról. Három hét alatt több mint 1,4 millió oltást adtak be, január végéig pedig újabb félmillióval sikerült ezt növelni. Az akcióban 101 kórház, 115 szakrendelő, továbbá háziorvosok vettek részt.

A negyedik is felvehető

– Februártól 203 helyen folytatódnak az oltási akciók, a háziorvosok rendelési időben adják be a vakcinát. A felnőtt korcsoportokban meghaladja a 70 százalékot az átoltottság. Az első, második, harmadik és a negyedik oltás is felvehető, örömteli, hogy több százezren az akciók során döntöttek az első vakcina felvételéről. Az a cél, hogy az oltási soron végigmenjenek, mert ez jelent védelmet a súlyos megbetegedésekkel szemben.

– A járványhelyzet még indokolja a negyedik oltást is. Reméljük, az ötödik hullám már leszállóágba ér. Mivel ez nem támadja a tüdőt, talán elhozza azt az időszakot, amikor influenzajárvánnyá szelídül a pandémia. Minél magasabb az átoltottság, annál nagyobb remény van arra, hogy ne legyen hatodik hullám, vagy ha mégis lesz, az minden eddiginél laposabb legyen – mondta az államtitkár, és megjegyezte: már Magyarországon is jelen van a lopakodónak nevezett omikron-alvariáns, ami ­fertőzőbb, de nem okoz súlyosabb tüneteket, mint az omikron.