Päivi Räsänen, Finnország volt belügyminisztere akkor került a nemzetközi médiafigyelem középpontjába, mikor a Bibliából idézett, pontosabban a Rómaiakhoz írt levél 1:24-27. versét osztotta meg Twitterén egy kép formájában, amiért – sokak állítása szerint – a nemzetközi LMBTQ-lobbi lecsapott a kereszténydemokrata vezetőre, gyűlöletkeltéssel vádolták és pert indítottak ellene. A finn képviselőt akár hat év börtönre is ítélhetik, az ügyben a bíróság március 30-án jelenti be ítéletét.

Erős volt a védelem

A legutóbbi, február 14-ei tárgyalásról a vasarnap.hu számolt be részletesen a CNS. News alapján. Azt írták, a főügyész ismét felhozta a Räsänen elleni vádakat, miszerint megsértette a homoszexuális kisebbség tagjait.

A főügyész úgy vélte, hogy az államnak minden gyűlöletbeszédbe be kell avatkoznia, mert ha az csoportok ellen irányul, akkor az egyének nem tudnak egyesével kiállni. A homoszexuálisokat bűnösként megbélyegezni akkor is elfogadhatatlan, ha az vallási eredetű, a vallásos megnyilvánulásoknak is meg kell felelniük a törvényi előírásoknak és a diszkriminációmentességnek.

Hozzátette, Räsänen természetesen nem felelős azért, ami a Szentírásban le van írva, a saját szavaiért viszont igen.

Räsänen jogi képviselője, Matti Sankomo szerint a főügyész vádja jogilag nem állja meg a helyét. A finn büntető törvénykönyvre hivatkozott, amely szerint egyértelmű bizonyíték nélkül nem lehet gyűlöletkeltésre, vagy gyűlöletbeszédre hivatkozni. Finnországban szólásszabadság van, és alaposan meg kell indokolni, ha valakit kisebbség elleni gyűlöletkeltéssel vádolnak. Sankomo hangsúlyozta, az országban törvényes a Biblia álláspontját képviselni a szexualitással kapcsolatban, és Räsänen nem tett semmi törvényelleneset. A tárgyaláson elhangzott az is: „...nem lehet valakit azért elítélni, mert a bűnről beszél...”

A meghallgatás után Päivi Räsänen bizakodva nyilatkozott az újságíróknak:

„Erős volt a védelmünk. Hiszem, hogy a döntés megkönnyebbülést fog hozni. A vallásszabadság, valamint a bibliai üzenet legfontosabb kérdéseiről szól. Minden ember bűnös. De Jézus eljött, hogy a mi bűneinkért szenvedjen. Tehát: gyűlöljük a bűnt, de szeressük a bűnöst!” – nyilatkozta a finn politikus.

A Biblia Isten beszéde

A múlt hét vasárnap több mint háromezren demonstráltak Budapesten a Finn Nagykövetség előtt. A szimpátiatüntetést civilek kezdeményezték, szolidaritást vállalva Päivi Räsänennel.

A Finn Nagykövetség előtt a katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi és karizmatikus felekezetek tagjai mind képviseltették magukat, ahogyan több szólásszabadságért aggódó, de nem hívő is csatlakozott a tömeghez.

Mészáros István László, az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának korábbi alelnöke beszédében leszögezte: történelmi per zajlik Finnországban, eddig ugyanis még a „legelvetemültebb diktátorok sem próbálták soha kriminalizálni a házasság és a család természetéről szóló bibliai alapelveket” – tájékoztatta az eseményről lapunkat a Hetek szerkesztősége.

Márkus Tamás református lelkész beszédét a következő bibliai verssel indította: „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek”. „Fontos észben tartani, hogy ennyi erővel engem is, vagy a közösségünk bármelyik tagját, vagy a magyar protestáns egyházak bármelyik tagját a vádlottak padjára ültethették volna” – tette hozzá a lelkész, aki arra is figyelmeztetett, tévednek azok, akik úgy gondolják, ez egy távoli probléma. A szimpátiatüntetés főszervezője, Kulifai Sára felolvasta azt a nyílt levelet, amit személyesen akart átadni a finn nagykövetnek, ő azonban visszautasította annak átvételét, így azt a postaládában helyezte el. Emlékeztetett, hogy a világon több mint két és félmilliárd ember vallja, hogy a Biblia Isten beszéde. Nekik ez a kinyilatkoztatás jelenti hitük alapját és fundamentumát. „A világ változhat, de ez a beszéd örökre megmarad. Egyetlen kormánynak és bíróságnak sem szabadna közbeavatkoznia ember és Isten kapcsolatába, az üdvösség keresésének útjába” – fogalmazott, majd beszéde után a nagykövetség postaládájába helyezte a nyílt levelet.

Sorra állnak ki a politikus mellett

A napokban Soltész Enikő református kántor juttatta el levelét szerkesztőségünkhöz, amelyben ez állt: „Amennyiben Päivi Räsänen, volt finn belügyminiszter börtönbüntetést kap azért, mert a Bibliából idézett, büntetésének egy részét átvállalom. Krisztus mondta, hogy világítsunk, és szintén a Szentírásban van megírva, hogy egymás terhét hordozzuk. Én így tudok segíteni Päivi Räsänen Asszonyon.” – írta a kántor.

Közben a CitizenGo petíciót indított a finn főügyésznek címezve, melyben leírták: A szólásszabadság és a vallásszabadság alapvető emberi jog, melynek része, hogy az ember kifejezheti őszintén gondolatait. Päivi Räsänen egyetlen „bűne”, hogy egy olyan nézetét fejezte ki nyilvánosan, amely nem népszerű a modern társadalmunkban.