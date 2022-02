Egy fiatal édesanya az egyik ágy lábánál ült a beregsurányi melegedőben, a kisfia éppen aludt, a kislánya mellette ült, harmadik gyermeke pedig a többiekkel játszott. Amikor megszólítottuk, kedvesen mosolygott, és azt mondta, hogy szívesen szóba elegyedik velünk, de látszott rajta, hogy nagyon zavarban van, és alaposan megfontolja minden szavát.

– Tegnap este érkeztünk a három gyerekkel, a beregszászi járásból jöttünk. Az apjuk nem jött velünk. Nem tudom, hogy innen hova megyünk tovább, mert nincsenek se barátaink, se ismerőseink Magyarországon. Csak elindultunk, hogy biztonságban legyünk. Nem tudom, ezután mi lesz – mesélte.

Sokan jönnek gyalog

A beszélgetésünket nagy sürgés-forgás szakította félbe: új emberek érkeztek, akiknek - ha csak néhány órára is - helyet kellett találni. Újabb édesanya lépett be az ajtón két gyermekével. A fiatal nő ukrán nemzetiségű, magyarul nem tud, így egy telefonos fordító alkalmazás segítségével próbáltunk vele kommunikálni. Megtudtuk, hogy Ivano-Frankivszkból érkezett, és még nagyon hosszú út vár rá: Olaszországba készül. Úgy tűnt, most annak is örül, hogy egy kicsit nyugodtan leülhetnek a gyerekekkel.

A beregsurányi határátkelő közelében, a Máltai Szeretetetszolgálat információs sátránál körülbelül negyven embert találtunk. A bőröndjükön ücsörgő és műanyag poharakat szorongató emberek között különböző szervezetek munkatársai, segíteni vágyó civilek és kamerákkal felszerelt újságírók mászkáltak. Egy huszonéves lánytól megkérdeztük, hogy beszél-e magyarul – kiderült, hogy ukrán, azonban tud angolul. A fényképezőgépre viszont riadtan nézett: ugye nem kell a kamera előtt beszélnie? Megnyugtattuk, hogy ha nem akarja, nem kell – és mesélni kezd. Elmondta, hogy útjuk egy részén elhozták őket autóval, de sokat gyalogoltak is. Budapest környékén élnek barátaik, hozzájuk igyekeznek.

– Csak a fiúkra tudunk gondolni, állandóan ők járnak a fejünkben. Az apukám, a bátyám, a családtagjaink és a barátom is Ukrajnában maradt, illetve itt van az egyik barátnőm, az ő férje sem tudott velünk jönni – mondta el a fiatal ukrán lány. Beszéd közben meg-megállt, hogy édesanyjának gyorsan lefordítsa, miről kérdezgetjük, és ő mit válaszolt nekünk. – Nem hittük el, hogy mindez megtörténhet, még az utolsó pillanatokban sem. Az egyik nap még az egyetemen ültem és tanultam, másnap reggel pedig arra ébredtem, hogy kitört a háború. Abban reménykedünk, hogy a fiúknak nem lesz semmi bajuk, minél hamarabb véget ér ez az egész és hazamehetünk hozzájuk. Van hitünk, és bízunk benne, hogy isten segíteni fog.

Alvásra nincs idő

Barabáson is a helyi művelődési házban fogadják a háború elől menekülőket. Az épület előtt egy rögtönzött, fehér lepedőre írt felirat hirdeti: melegedő. Odabent nők és gyerekek várták, hogy tovább utazhassanak.

– Sokan érkeznek Barabásra is, de nem maradnak sokáig, maximum 4-5 órát. Főleg azok térnek be a melegedőbe, akik kicsikkel jönnek. Az egyik anyukához és gyermekéhez Csehországból jött el a férje, csak azért jöttek be, hogy őt megvárhassák – mondta el a helyszínen Daróczi Gábor, Barabás polgármestere. – Szerencsére sok felajánlás érkezett, így tudunk meleg teát és élelmet adni azoknak, akik betérnek hozzánk. Voltak, akik játékokat hoztak, hogy a gyerekek lefoglalhassák magukat és elterelhessék a gondolataikat, amíg itt vannak. Megint mások fuvart ajánlottak fel, akár Budapestig.

A polgármester felesége, Daróczi Gáborné Erika a helyi polgárőrség tagjaként társaival az elmúlt napokban abban segédkezett, hogy a gyalog érkezőket a melegedőbe vigye autóval.

– Éjszaka volt egy esetünk, ami nagyon megviselt: a sötétben gyalog érkezett egy család, és a nagymama rosszul lett, leesett a cukra, a másfél éves unokája pedig borzasztóan megijedt. Nagyon sokan bizalmatlanok és félnek – említette Erika. A szomszédos országban, Zápszonyban született, beszél ukránul, ez a tudása pedig most hatalmas segítség abban, hogy mindenkivel tudjanak kommunikálni. Erika azt meséli, hogy csütörtök óta szinte sem is aludt, mégis határozottan, talpraesetten, és hatalmas kedvességgel folyamatosan segít, akinek csak tud. Édesanyáknak, gyermekeknek, magyaroknak, ukránoknak – mindenkinek, aki úgy lépte át a határt, hogy nem tudja, mikor láthatja viszont az otthonát.