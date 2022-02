Körzeti iskolába, kicsibe, idegen nyelvi tagozatos iskolába, vagy ahová a nagyobbik testvér járt? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek fel azokban a szülőkben, akiknek az idén szeptemberben kezdi gyermekük az első osztályt, és iskolát kell választaniuk a tavaszi beiratkozásig. Február a nyílt napok időszaka, amikor a kicsik bepillanthatnak az iskolák életébe, és megismerhetik a leendő tanító nénit is. Az iskolaválasztásnak a gyerekek sajátosságaihoz, érdeklődéséhez kell igazodnia, mert ahogyan mondják: a döntés 8 évre szól.

Fontos lett a profilválasztás

– Bízunk a szülőkben, mert ők ismerik leginkább a gyermeküket, a személyiségjegyeit, s persze vannak visszajelzések az óvodából a gyerek iskolaérettségéről, szociális fejlettségéről, társas kapcsolatairól. Ezek mind olyan jelzések, melyekből összeáll a szülő fejében, milyen iskolát válasszon gyermekének – mondta Kocsisné Sárossy Emőke, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója.

Hozzátette, hogy ha a hatéves iskolaérett, terhelhető, vagy korán megmutatkozik valamilyen területen a tehetsége, akkor lehet egy speciálisabb, vagy tagozatos intézményt keresni számára, tehetségfejlesztő iskolába adni. Ha összességében átlagos érdeklődésű, de jó képességű, akkor lehet egy speciálisabb képzést nyújtó iskolát választani, ahol vannak tagozatok, valamilyen szempont szerinti válogatás. Arra mindenképp figyelni kell, hogy az adott iskolán belül a tagozatos képzésen kívül legyen lehetőség az általános tanterv szerinti osztályba átmenni, ha úgy alakulnak a gyermek tanulmányi eredményei, mert a speciális képzést nyújtó iskolák vagy osztályok az átlagtól magasabb követelményeket támasztanak a diákokkal szemben – hívta fel a figyelmet egy fontos döntési szempontra az igazgató, s megjegyezte: jó, ha egy intézmény falain belül a kiemelkedő képességeket is támogatják, illetve ha van olyan osztály, ahol a diákokkal differenciáltan foglalkoznak.

– Minden iskola pedagógiai programja elérhető a honlapján, ahol az értékelésről, a minősítésről, a követelményekről is tájékozódhat a szülő, és érdemes elmondani a gyerekeknek, milyen akadályokat kell majd megugraniuk – tette hozzá Kocsisné Sárossy Emőke.

A pedagógus elmondta azt is, az iskolák többsége valamilyen profilra törekszik, az új Nemzeti alaptanterv nagyobb mozgásteret adott a nyelvi óraszámok megemelésére, így több intézményben is indulnak idegen nyelvi tagozatos osztályok. Más praktikus szempontokat is említett, amelyek számítanak a döntésben, például az, hogy a lakóhelyhez milyen közel esik az iskola, vagy ha oda járnak a nagyobb testvérek, el tudják hozni a kicsit órák után.

Bizalmas kapcsolat

Ezenkívül meghatározó a tanító személyisége. Ahogy mondani szokták, nem is iskolát, hanem tanítót választanak sokan. A gyerekek érzelmi alapon működnek, akkor fognak érdeklődni a tanulás iránt, ha kötődnek a tanító nénihez.

– Ha a gyerek bizalommal megy nap mint nap iskolába, és ezt a pedagógus személyisége generálni tudja, akkor jó élményekből építkezik a diák – fűzte hozzá az intézményvezető, akitől megtudtuk, iskolájukban február közepétől indulnak az „iskolába hívogató” foglalkozások, amiket személyes jelenléttel terveznek.

Az osztálylétszám és az iskola hangulata is számít

A nyíregyházi Lengyelné Molnár Ivett a Nyíregyháza-Kertvárosi általános iskola mellett tette le a voksát. Mint elmondta, ő is odajárt, nagyon kedvelte a pedagógusokat, és az iskola hangulata is jó volt, mi több, most is ezeket a tapasztalatokat osztják meg vele a szülők. – A városnak ezen a részén lakunk, mi sokat támaszkodunk a nagyszülőkre, akik nem messze élnek tőlünk és segítenek a gyereknevelésben. A kislányommal is beszélgettem az iskolaválasztás szempontjairól, megértette, hogy nekünk a közelség sokat számít. Ismerjük is a leendő tanító nénit, ami megerősíti döntésünket. A gyerekek spontán megérzik, hogy kivel lesznek könnyedén egy hullámhosszon – mondta az édesanya.

A családban két gyerek van, a nagyobbik a pandémia miatt sokat hiányzott az óvodából, de a nagymama nyugdíjas pedagógus, így felmérte a gyerek képességeit, és tudatosan készítette fel unokáját az első osztályra.

– Sokat rajzolgatunk, foglalkoztató könyvekből készülünk, de nem erőltetjük, hanem játékosan tanulunk. Azt fontosnak tartom, hogy egy gyerek sportoljon, így a suliban is olyan lehetőségeket fogunk keresni, ahol mozoghat.