Tavaly alig egy év alatt másfélszeresére emelkedett a közúti forgalomban lévő elektromos gépkocsik száma. A bizonyos szempontból a hagyományos gépkocsiknál alacsonyabb üzemeltetési költségek és egyéb anyagi előnyök mellett a vásárlás előtt nem szabad megfeledkezni az olyan költségekről sem, mint a gépjármű biztosításai, illetve hogy a casco egyes esetekben kötelező is lehet – emlékeztetett a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).

Az elektromos autók vásárlása mellett szólnak a pályázati források, az adókedvezmény, a parkolási kedvezmény, ugyanakkor a biztosítási díjak a hagyományos járművekénél jellemzően magasabbak lehetnek, főként a casco esetében. Ez nem is meglepő, hiszen az elektromos autók javítási költsége is magas. Ezért is érdemes teljes körű cascót kötni, ami az állami támogatással vásárolt elektromos autók esetén a sikeres pályázat feltétele is – hívta fel a figyelmet közleményében a Mabisz.

Érdemes tájékozódni

Mészáros Rinaldó, a Gyémántház Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, a kötelező biztosítás és a casco kötése is ugyanúgy történik az elektromos autóknál, mint a hagyományos modelleknél.

– A villanyautó karosszériája ugyanaz, mint a hagyományosé, az akkumulátorra azonban meghibásodás esetén általában nem terjed ki a casco. Azonban más eset, ha balesetnél összetörik a telep, hiszen annak javítása egy tekintélyes összeg. A cascóból is többféle van, ezért érdemes tájékozódni a biztosítónál vagy alkuszcégnél, hogy pontosan mire terjed ki a biztosítás – hangsúlyozta az ügyvezető, hozzátéve: az elektromos autók esetében valamennyivel magasabb a casco díja, de nem számottevő a különbség.

– Az összeget inkább a gépkocsi vételára befolyásolja, és bár az autók ára jelentősen emelkedett, a kötelező és a casco ára nem emelkedett ilyen mértékben. A javítási költségek is egyre magasabbak, drágább a munkaerő és az alkatrész, azonban Kelet-Magyarországon még mindig csak kevesen kötnek cascót. Hasonlóan a hitelre vásárolt lakásokhoz, az emberek nagy része csak azért köt cascót, mert a lízingelt járművekre kötelező, addig el sem hozhatja a tulajdonos a kereskedésből. Természetesen önként is többen kötnek ilyen biztosítást, de sajnos sokan csak utólag gondolkoznak. A hozzánk hasonló cégeknek az időjárás a legjobb marketingese, hiszen egy erős vihar vagy jégeső után két hétig tömegesen jönnek hozzánk az emberek cascót kötni. Persze, akkor már késő, ha elverte a jég a gépkocsit, másnap már hiába köt valaki biztosítást, az csak a jövőbeni problémát fedezi majd – hívta fel a figyelmet Mészáros Rinaldó.

Szűkebb technológiai háttér

Az elektromos vagy hibrid autó javítási költségei magasabbak a hagyományos járművekhez viszonyítva. Ennek több oka is van: a technológiai háttér és szakértelem szűkebb körben áll rendelkezésre, ami magasabb óradíjat jelenthet. Emellett a villanyautókból még viszonylag kevés van az utakon, ezért a szervizeléshez az olcsóbb, utángyártott vagy bontott alkatrészek száma is sokkal korlátozottabb. Valamint az elektromos hajtáslánc miatt szükségesek olyan munkalépések is, amik a belső égésű motoroknál nem. A Mabisz rávilágított, hogy egy baleset után az elektromos autóknál fokozott a tűzveszély kockázata. Egy ilyen sérülés után 48 óráig „karanténba” kell tenni az autót, amíg kiderül, hogy az akkumulátorban nem katalizálódik-e egy robbanás vagy tűz – hívták fel a figyelmet a közleményükben, melyből az is kiderült, hogy amíg egy hagyományos kialakítású autó átlagkára 400–450 ezer forint körüli, addig egy elektromos autóé pedig 600–700 ezer forint körül lehet.