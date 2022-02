Megkérdeztük az Oplus Kft. ügyvezető igazgatóját, Szegfű Tibort, aki öt benzinkutat üzemeltet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, kettőt Nyíregyházán, egyet-egyet pedig Balkányban, Nyírturán és Kisvárdán.

- Az ukrajnai helyzet miatt már csütörtökön Kisvárdán egy átlagos nap forgalmának a kétszeresét bonyolítottuk le, de ezzel is a veszteségeink növekedtek, emiatt a jövő héttől korlátozásokat vagyunk kénytelenek bevezetni. Az üzemanyagra vonatkozó árstop veszteségeit nem tudjuk tovább finanszírozni, mert abszurd, hogy egy liter üzemanyagot 494 forint plusz szállítási költség áron vásárolunk és mindezt 480 forintért kell tovább értékesítenünk. A folyamatos veszteségből nem tudjuk a bérköltségeket, a járulékokat és az egyéb üzemeltetési költségeinket kifizetni – mondta lapunknak pénteken délelőtt Szegfű Tibor.

Az ügyvezető igazgató hozzátette, elkezdődtek a mezőgazdasági munkák is, emiatt is van egy forgalomnövekedés, sőt, jelenleg még egy külföldinek is sokkal jobban megéri Magyarországon tankolni, mert 60-80 forinttal olcsóbban tankol nálunk, ez tovább növeli a hazai kutak veszteségeit.

A beregi töltőállomásokon is nagyobb volt péntek délelőtt a forgalom a megszokottnál – tudtuk meg Filep Sándortól. Vásárosnamény polgármestere lapunknak elmondta, "tettek egy kört" a régióban, de mindenhol kezelhető a helyzet és van elég üzemanyag a környék kútjain.

