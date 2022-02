A Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda és a Szatmár Megyei Magyar Diáktanács több mint fél éve dolgozik együtt egy stratégiaalkotási projektben.

Ennek a programnak Szatmárnémetiben tartották a következő műhelyfoglalkozását február 18–20. között. Egyebek mellett a kulturális szokásokról, a médiafogyasztásról, a városok infrastrukturális helyzetéről, a diákszervezetek működéséről, a környezetvédelemről és például a testvérvárosi kapcsolatokról faggatták a fiatalokat.

Vendégségben egymásnál

A szemléletformáló beszélgetések során Butka Gergővel, a szatmárnémeti Kulturális Központ igazgatójával találkoztak elsőként, aki egy sikeres projekt elkészítésének folyamatát is megmutatta. A szombati napon pedig – a román törvényhozás folyamatát is megismertetve a résztvevőkkel – Nagy Szabolcs országgyűlési képviselő mutatkozott be.

Korábban már mindkét csapat delegációja vendégeskedett a másik félnél, a szatmárnémetiek szeptemberben nyíregyháza Testvérvárosi találkozójára is eljutottak.

A következő eseményt újra Nyíregyházán tartják, a két város a tavaszi hónapok során egy közös ifjúsági fórumot szervez, tájékoztatta lapunkat Ecsedi Noémi, Nyíregyháza diák-polgármestere.