– Jó lenne legalább néhány napot előre látni, hogy minden eshetőségre felkészülhessünk, de sajnos nincs ilyen képességünk. Folyamatosan érkeznek a vonatok Csap felől, egy-egy járattal átlagosan 2-300 ember, de a nagy részük megy is tovább, autóba ül vagy ismét vonatra száll.

Leginkább azoknak van szükségük a segítségünkre, akiknek este nyolc után fut be a vonatuk, mert így lekésik az utolsó, Budapest felé tartó szerelvényt. Az ő elszállásolásukról és ellátásukról nekünk kell gondoskodnunk – mondta el lapunk érdeklődésére Helmeczi László. Záhony polgármestere hozzátette: hétfő reggel száznyolcvanan voltak a művelődési házban kialakított menedékhelyen, de ez a szám óráról órára változik.

Szükség van a támogatásra

– Egy ország mozdult meg a háború elől hazánkba menekülőkért, hozzánk is rengeteg adomány érkezik, így egyelőre nincs hiány sem élelmiszerből, sem tisztító- és tisztálkodószerekből, párnából, takaróból is van elég. Vannak azonban olyan, tárgyi adományokból nem fedezhető költségeink, amikhez anyagi támogatásra lenne szükségünk. A különböző javításokért, egészségügyi kiadásokért nem fizethetünk mással, csak pénzzel – jegyezte meg Helmeczi László.

A határváros első embere kérdésünkre elmondta: szerencsére eddig kevesen szorultak orvosi segítségre, az átmeneti szállásról két-három gyermeket vittek be az éjszakai ügyeletre, és egyszer kellett mentőt hívni a vasút­állomásra.

Az érkezőket tesztelik is

Mándokon szűrővizsgálatot végeznek a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház dolgozói, ötfős csoportokban váltják egymást. Az Ukrajna felől érkezők száma hullámzik, hol sokan jönnek át egyszerre a határról, hol kevesebben. Csak hétfőn délelőtt több mint 300 embert vártak a regisztrációs pontra. – Az igazgatásrendészettel, a rendőrséggel együtt dolgozunk a regisztrációs piontokon, Mándok mellett hétfőn Aranyosapátiban is nyitottunk egy pontot – mondta el lapunknak Hegyi Henrik D., a Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója, aki a múlt hét szombat óta koordinálja a szűrésekkel járó feladatokat az említett helyeken. A főigazgató hozzátette, a beáramló menekültek, főként nők és gyerekek.

– Koronavírus gyorstesztet végzünk el, illetve ha valakinél felmerül valamilyen panasz, megvizsgálják az orvosaink. Sok kisgyerek érkezik, voltak, akiknek lázat mértek és gyógyszereket is adtak.

– A koronavírussal fertőzötteket minden esetben elkülönítjük – emelte ki a főigazgató, akinek elmondása szerint, nagyon változó élethelyzetből, életkörülményekből érkeznek az emberek. Sokuknak nincs konkrét úti céljuk, az idegenrendészeti eljárás során nyilvántartásba is kerülnek ezeken a regisztrációs pontokon.