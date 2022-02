Tiszadada 39 perce

Gyümölcslé – Tiszadadáról

Az önkormányzati földeken termesztett növényeket a falu konyháján dolgozzák fel, a száraztészta-üzem termékei is nagy részt a helyi konyhára kerülnek, míg a felesleget értékesítik. A helyi terményeket feldolgozó üzemek sorát bővíti az az új gyümölcslégyártó üzem, amit ünnepség keretében csütörtökön avattak fel. Az üzem nemcsak a helybeli almatermesztőknek, hanem a térségben élő gazdáknak is biztos felvevőpiacot jelent.

Az avató ünnepséget megnyitotta és köszöntőt mondott Mizser Zsolt polgármester, majd a vendégeknek a Tiszadadai Holló László Általános Iskola tanulói kedveskedtek műsorral.

Az érdeklődők nemsokára további részleteket is olvashatnak portálunkon.



