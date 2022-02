1982. február 19., péntek

Halállal végződött a fékpróba a szamossályi szeszfőzdében

H. B. szamossályi lakos fogatosként dolgozott a helyi Új Élet Tsz-ben. Az ő kocsija telromlott, ezért egy munkatársától kérte el a lovas kocsit. Ennek a fékje hibás volt, fogott ugyan, de rögzíteni nem lehetett.

Másnap ki sem próbálta a féket, befogott és munkába indult, helyben szállított a szeszfőzdébe cefrét. A szeszfőzdében megkérte őt T. F., hogy egy üres vashordót szállítson visszafelé. H. ráállt, azonban a jelenlévők a rendkívül súlyos hordót nem tudták a stráfra fölemelni. H. ekkor - segíteni akarván nekik, - leszállt a kocsiról. Észrevette ugyan, hogy a fék nem rögzíthető, ennek ellenére a lovaknak csak a külső istrángját vette le a hámfáról, a gyeplőt az ülés háttámlájára csavarta, majd ő is emelte a hordót.

Sikerült a stráf platójára fellökni a hordót, de az ott hatalmasat dördült. A lovak ettől megijedtek, vágtába ugrottak, H. és T. igyekezett őket megfékezni, ez azonban nem sikerült, a két ló elrohant a stráffal, megkerülte a szeszfőzde gödrét és a község felé robogott. A falu főutcáján, az útszélen tolta kerékpárját a 77 éves S. J. Az idős ember, aki talán észre sem vette a hátulról sebesen közelítő, hajtó nélküli fogatot, nem tudott kitérni, s a két ló elütötte. Ezután a lovak egy villanyoszlopnak rohanva megálltak. Az idős embert haladéktalanul kórházba szállították, de olyan súlyosan megsérült, hogy meghalt.

H. B. elismerte a bűnösségét, védekezésképpen annyit adott elő, hogy korábban is csak a külső istrángot vette le a hámfákról. A Nyíregyházi Megyei Bíróság halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt tíz hónap fogházra büntette, a büntetés végrehajtását azonban két év próbaidőre feltételesen felfüggesztette. Az ítélet jogerős.

1992. február 19., szerda

Gávavencsellőn betörtek az óvodába és szemrebbenés nélkül elvitték a kicsinyek evőeszközeit

Három gávavencsellői fiatalember végiglopta a környéket. Mindent vittek, ami a kezük ügyébe akadt. Bírósági aktájuk 24 sűrűn gépelt oldal. Sorozatos bűncselekményüket legalább két évig nem folytathatják.

Gávavencsellőn betörtek az óvodába és szemrebbenés nélkül elvitték a kicsinyek evőeszközeit is. Egy este észrevették, hogy az egyik ház kamrájának ablaka nyitva van, csak szúnyogháló állta útját a betörőknek. A közeli kocsmaudvarról az ablak alá vittek egy asztalt, azon állva lefeszítették a hálót és a kamrából kiürítették a kolbászt, a befőttet, mindent. Az egyik ABC-áruházból ellopták a Simson motorkerékpárt is, azzal menekültek, amíg a benzin el nem fogyott, aztán gyalog folytatták útjukat. A könyvtárba is betörtek, ám a könyvek nem keltették fel érdeklődésüket, csak az elektromos készülékeket vitték magukkal. Garázsok, Tisza-parti víkendházak bánták vandál pusztításukat.

A Nyíregyházi Városi Bíróság a fiatalkorú L. G.-t két év börtönre ítélte, a szintén fiatalkorú H. G. is két év börtönbüntetést kapott. A büntetett előéletű L. T. két évig fegyházban ül, feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet jogerős.