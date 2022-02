Amikor egyetemi évfolyamtársaink a 25. házassági évfordulójukhoz érkeztek, a gyermekeik furcsa kimutatással lepték meg őket. Számokban írták le addigi közös életüket, és mivel öt testvér ült a kockás papír fölé, nagy tételek jöttek ki. Mi pedig nem is gondoltuk volna, hogy egy egyszerű adatsor is kicsalhat könnyeket.

Ezek a gyerekek valóban az életüket írták le néhány számsorral, és a tiszta üzenettel, hogy a gyermekvállalás egyedüli mércéje a végtelen szeretet és az odaadó gondoskodás. Egy élethosszig tartó vállalás, amelyben az anyagiak csak úgy játszanak szerepet, hogy a hétköznapokban keményen kell dolgozni, és fegyelmezetten gazdálkodni a családi kasszával.

Időnként megjelennek kalkulációk, hogy nagy átlagban mennyibe kerül egy gyermek felnevelése. Tízmillió forint fölötti összegről van szó, épp ezért volt történelmi jelentőségű az a kormányzati stratégia, amely a gyermeket nevelő családoknak az erkölcsi elismerésen túl nagyon is érezhető anyagi segítséget nyújt. Egy tekintélyes összeg a napokban landolt a számlákon az elmúlt évi adó visszatérítésével.

Hatszázmilliárd forint közel kétmillió szülőnek, de rajtuk keresztül, a nagyszülőkkel és gyermekekkel együtt sokkal több embert érint. Ahol a család eddig is összefogott a jövő nemzedékéért, ott ez a pénz is jó helyre kerül, mint ahogy a családi adókedvezmény, a négy gyermeket nevelő anyáknál örökre meghagyott adó is. Utóbbinál fontos kiemelni: nem alanyi jogon járó támogatás, hanem a munka mellett vállalt gyermeknevelés elismerése.

Egy ország köszönete azért, amit évfolyamtársainknak is megköszöntek az ő gyermekeik a listájukkal: 6 tonna pelenka, 16.060 konyhában eltöltött óra, 51.830 kilogramm közösen elfogyasztott étel, 1.144.620 lépcsőfok, amit anya megtett, 1.839.600.000 közös szívdobbanás – és öt csodálatos gyerek. (Novák család Ráckevén: nagy ölelés nektek!)