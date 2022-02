A hallgatók a kétéves kurzust követően felsőfokú gyógynövénytechnológus szakképzettségről szóló oklevelet kapnak, mellyel számos munkakört tölthetnek be, úgymint gyógynövény-felvásárló, gyógynövény-kereskedő, szántóföldinövény-termesztő, bionövény-termesztő, zöldségtermesztő, szőlő- és gyümölcstermesztő, gyógy-, fűszernövénytermesztő és feldolgozó, valamint gyógynövénygyűjtő – adott tájékoztatást dr. Csabai Judit főiskolai adjunktus, a Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés szakreferense.

A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit, valamint a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani. Jártas lesz a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri majd a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel.

Mivel nemcsak nappali, hanem levelező tagozaton is elindul az oktatás ősztől, a Nyíregyházi Egyetem a fiatalabb generációk mellett az idősebbeket is szeretettel várja. Mindenkinek ajánlják, aki úgy érzi, meglévő szakmáját egészítené ki egy érdekes, sokoldalúan felhasználható képesítéssel, de azokat is várja az Egyetem, akik esetleg életcélt módosítanának, és ezen a területen szeretnének a képzés után elhelyezkedni.

A megszerzett oklevél nemcsak az elhelyezkedésben segít, de azok számára is hasznos lehet, akik gyógy- és fűszernövények termesztésére és forgalmazására kiírt támogatásra pályáznának.

A gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés javasolják mindazoknak, akik még nem használták ki az államilag támogatott felsőoktatási féléveiket, így állami ösztöndíjas helyre adhatják be jelentkezésüket, amely ily módon ingyenes képzést biztosít. Ajánlják azoknak is, akik önköltséges formában szeretnének részt venni a képzésben, hiszen a 2022/2023-as tanévben nagyon kedvező önköltség mellett tehetik ezt meg.

A féléves gyakorlat megszerzésére az egyetem külső céges partnereinél is van lehetőség - mondta dr. Csabai Judit. A képzésre a jelentkezés a felvi.hu-n keresztül lehetséges, a határidő 2022. február 15.