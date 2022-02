Február első napja a civilek napjaként foglalja el helyét a naptárban, ilyenkor sokfelé megköszönik azoknak a egyesületvezetőknek, önkénteseknek a munkáját, akik évtizedes hűséggel szolgálják a társadalomépítés ügyét, példát adva ezzel másoknak is. Nem volt ez másképpen ma Nyíregyházán sem, a megyeháza Alpár Ignác termében, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ megyei Civil Díját adták át. Az elismerést a közösségi szolgáltató központok hálózatának megyei tagszervezete 2021-ben alapította, ez a mostani tehát a második ünnepélyes alkalom volt a Hierotheosz Egyesület elnökségének részvételével mely görögkatolikus szervezet a Miniszterelnökség iránymutatásai mellett a megyei CKSZ feladatait is ellátja.

Elsőként az egyesület elnöke, Kapin István köszöntette az idei két díjazottat, Rakaczkiné Vadász Viktóriát és Nagy Lászlót. Őt követve – házigazdai minőségében – Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke adott hangot a meggyőződésének, hogy a díjak ezúttal is arra méltó kezekbe kerültek. Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője előjáróban azt emelte ki, hogy a múlt pénteki Országos Civil Konferencián büszkeséget jelentette szabolcsiként részt venni, mivel a megyéből nagy küldöttség, több ment 50 civil szervezet delegáltatta magát. – Mindez megmutatta, hogy a megye több településén erős a civil társadalom, ráadásul nem csak fontos ügyeket karolnak fel, de sikerrel képviselik az azonos élethelyzetben lévőket is – fogalmazott.

Nagy László egyébként 1983 óta vezet civil közösségeket. Több szervezet felépítése is a nevéhez fűződik, ebből kettő – a Nyírteleki Asszonykórus és a Nyírfa Nyugdíjas Egyesület – immár 30 évre tekint vissza. Rakaczkiné Vadász Viktória pedig a fiataloknak, hátrányos helyzetűeknek, családoknak szabadidős programokat kínáló Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány, valamint papnevelő intézet kispapjainak a tanulásáról, lelki gyakorlatairól, a fogyatékkal élő gyermekek táboroztatásáról gondoskodó Szent Pantaleimon Alapítvány önkéntese. Mivel immár 15 éve a görögkatolikus egyház alkalmazottja is főállásban, a munkáját részben a szabadideje terhére végzi, de gyakran előfordul az is, hogy átfedés van az alapítványi és az egyházi feladatok között.